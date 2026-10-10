Тут його рідна дочка: як виглядає місце, де поховають Кашпіровського у Вінниці (фото)

У покійного "телецілителя" особлива труна

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Анатолія Кашпіровського, якого в СРСР називали "головним магом" та телецілителем, планують поховати у Вінниці – поряд із близькими родичами. Тіло відомого 87-річного психотерапевта везуть із Москви до України через Туреччину та Польщу.

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Де поховають Анатолія Кашпіровського

Після церемонії прощання у Москві його поховають на Підлісному цвинтарі у Вінниці. Місцеві мешканці також називають його Центральним. Кладовище знаходиться на Хмельницькому шосе, по вулиці Підлісна, 2. Як з’ясував "Телеграф", з 2003 року цей цвинтар офіційно закрито для нових поховань: тут дозволяються лише підпоховання до сімейних могил або поховання урн із прахом.

Тут поховані батьки Кашпіровського, Михайло та Ядвіга Кашпіровські, та його дочка Олена. Вона померла у Канаді у 2018 році, у віці 50 років. Після її смерті Кашпіровський перевіз тіло доньки до України.

Як перевозять тіло Кашпіровського

Російські ЗМІ з посиланням на племінника Кашпіровського повідомляють, що для перевезення підготували спеціальну труну, яка відповідає міжнародним вимогам. Він оцинкований та поміщений у дерев’яний контейнер. Спочатку вантаж доставлять із московського аеропорту Внуково до Стамбула, потім – до Варшави. Звідти його мають перевезти до України.

Нагадаємо, що Кашпіровський народився у селі Ставниця Хмельницької області, а значну частину ранньої кар’єри провів у Вінниці: закінчив тут медичний інститут та працював психіатром.