Літаючі "хамелеони": в Україні помітили рідкісного птаха напередодні важливого випробування

Блискучих ібісів очікують навесні назад – їхнє повернення припадає на квітень

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Рідкісні блискучі птахи, які наче змінюють колір на сонці, мігрували з України в Африку. Це сезонний переліт блискучих ібісів, або ж коровайок на зимівлю.

Перед ними довгий шлях, аж до екваторіальної Африки, розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. Він також показав відео з цими диво-птахами з Одещини, з Національного природного парку "Тузлівські лимани".

Коровайка чи блискучий ібіс: що це за птахи

Червонокнижний блискучий ібіс на перший погляд може здатись чорним чи темно-коричневим. Та на сонці його оперення набуває мідного, зеленого та пурпурового забарвлення. Харчується шукаючи їжу в мулі на мілководді. Саме на території Одещини блискучі ібіси зупиняються на відпочинок та перекус під час міграції на зимівлю.

В Україні коровайка не тільки зупиняється, а й гніздиться обираючи важкодоступні та вологі ділянки. Частина їх наразі під активним впливом бойових дій, зокрема на Одещині та Приазов'ї.

Оранжевим кольором позначено місця гніздування птахів улітку (зокрема й Україну), блакитним — зони, куди вони прилітають лише на зимівлю, а фіолетовим — регіони, де коровайки живуть осіло протягом усього року.

Блискучих ібісів можна зустріти у Центральній та Південній Америці, на Великих Антильських островах, у південній Європі, Африці, Азії, Індії та Австралії. Він харчується переважно комахами та ракоподібними, але рослини, наприклад рис, можуть становити основну частину його раціону.

Коровайки повернуться до України в квітні – побачити цих птахів навесні вважається прикметою того, що вже остаточно пішла зима.

Як повідомляв "Телеграф", білі лелеки долають майже 9000 км, перелітаючи з України до Центральної Африки. Це приклад особливо далекої сезонної міграції. Білі чаплі зазвичай зимують біля Середземного моря або на півночі африканського узбережжя, тому маршрути різних птахів можуть суттєво відрізнятися за довжиною.