Рожевий пелікан, чапля, лелека: куди летять українські птахи на зиму та хто долає 9000 км

Які птахи України летять у теплі краї

Про це "Телеграфу" розповів орнітолог Костюшин Василь Анатолійович. За його словами, в Україні загалом чимало перелітних птахів, до прикладу, пелікан рожевий. Саме рожевий пелікан в теплу пору гніздується на узбережжі Чорного моря, а вже на зиму летить на Середземне море та Ізраїль.

"Від Ізраїлю уздовж узбережжя птахи летять до дельти Нілу, а потім західніше Червоного моря уздовж Нілу. Вони йдуть туди аж до Центральної Африки або навіть до Південної Африки", — каже Костюшин.

Пелікан рожевий

Орнітолог додає, що це традиційний перелітний коридор для багатьох птахів. Вони прямують до долин великих річок, де є необхідна їм на зимівлю кормова база. Птахи в Африці часто прямують до Великої Рифтової долини, там проходить великий тектонічний розлом через Танзанію. А вже звідти птахи прямують на південь до системи озер.

Україна та Африка на карті

Який птах долає відстань майже 9 тисяч км

Білі чаплі зазичай обирають для зимівлі Середземне море або південь африканського узбережжя, його північну частину. Костюшин каже, що лелеки білі добираються десь до центральної Африки, долаючи майже 9000 км.

Лелка білий

Чапля біла

