Летающие "хамелеоны": в Украине заметили редкую птицу перед важным испытанием

Возвращение караваек ожидается весной – птицы прилетают обратно в апреле

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Редкие блестящие птицы, словно меняющие цвет на солнце, мигрировали из Украины в Африку. Это сезонный перелет караваек, или блестящих ибисов, на зимовку.

Впереди у них долгий путь, вплоть до экваториальной Африки, рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. Он также показал видео с этими удивительными птицами из Одесской области, из Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Каравайка или блестящий ибис: что это за птицы

Краснокнижная каравайка на первый взгляд может показаться черной или темно-коричневой. Но на солнце ее оперение приобретает медный, зеленый и пурпурный оттенок. Питается она, разыскивая пищу в иле на мелководье. Именно на территории Одесской области эти птицы останавливаются на отдых и подкормку во время миграции на зимовку.

В Украине каравайка не только останавливается, но и гнездится, выбирая труднодоступные и влажные участки. Часть из них сейчас находится под активным воздействием боевых действий, в частности в Одесской области и в Приазовье.

Оранжевым цветом обозначены места гнездования птиц летом (в том числе в Украине), голубым – зоны, куда они прилетают только на зимовку, а фиолетовым – регионы, где каравайки живут оседло круглый год.

Караваек можно встретить в Центральной и Южной Америке, на Больших Антильских островах, в южной Европе, Африке, Азии, Индии и Австралии. Птица питается преимущественно насекомыми и ракообразными, однако растения, например рис, также могут составлять основу ее рациона.

Каравайки вернутся в Украину в апреле – увидеть этих птиц весной считается приметой того, что зима уже окончательно отступила.

Как сообщал "Телеграф", белые аисты преодолевают почти 9000 км, перелетая из Украины в Центральную Африку. Это пример особенно далекой сезонной миграции. Белые цапли обычно зимуют у Средиземного моря или на севере африканского побережья, поэтому протяженность маршрутов разных птиц может существенно различаться.