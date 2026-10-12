Як перевірити батарейку без тестера і зрозуміти, чи розрядилася вона повністю

Тест допомагає відрізнити повністю розряджений лужний елемент живлення від ще придатного

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Старі батарейки роками лежать упереміш у шухляді, і буває непросто зрозуміти, які з них ще працюють. Популярний в інтернеті спосіб – впустити батарейку на тверду поверхню. За її поведінкою після удару можна визначити, чи повністю вона розрядилася.

Чому розряджена батарейка підстрибує

Як пояснює видання Centrum.cz, цей тест пов'язаний зі змінами всередині лужної батарейки в міру втрати заряду. У корпусі починає утворюватися газ, а сам він змінюється під впливом оксиду цинку. Через це розряджена батарейка помітно відскакує від поверхні під час падіння.

Заряджена батарейка поводиться інакше: після удару об стіл вона залишається нерухомою. Результат оцінюють за тим, чи підстрибнув елемент. Спеціальні прилади не потрібні – так можна швидко перевірити старі батарейки, які зберігаються вдома.

Як провести тест і правильно зрозуміти результат

Візьміть батарейку типу АА або ААА. Підніміть її на кілька сантиметрів над стільницею і відпустіть. Якщо батарейка впала і залишилася лежати, її ще можна використовувати, наприклад, у пульті керування. Якщо вона підстрибнула, її час віднести до пункту прийому на утилізацію.

Цей експеримент не вимірює точний залишок енергії. Він показує лише, чи повністю розрядилася батарейка. Якщо вона впала без відскоку, це не означає, що елемент обов'язково підійде для будь-якого пристрою або прослужить довго. Тест підходить тільки для одноразових лужних батарейок – акумулятори та елементи іншого типу так перевіряти не можна.

Перевірити старі батарейки вдома можна простим тестом із падінням. Фото згенеровано ШІ

У тесту є обмеження

Перевірка падінням дає лише швидкий орієнтир, а не точний діагноз. Вона допомагає відрізнити повністю розряджені лужні батарейки від тих, у яких ще може залишатися заряд, але не показує, скільки енергії збереглося і як довго вона протримається.

Інші способи перевірити батарейки

Для точнішої перевірки можна скористатися мультиметром або спеціальним тестером батарейок. Мультиметр вимірює напругу елемента, а тестер може перевірити його роботу під навантаженням. Такий результат допомагає зрозуміти, чи підійде батарейка для пристрою. Ще один спосіб – встановити її в прилад, якому не потрібно багато енергії, наприклад у пульт, і перевірити, чи працює він. Жоден із цих способів сам по собі не гарантує, що батарейка прослужить довго.

Якщо перевіряєте домашній запас, враховуйте можливості тесту. Батарейка, яка не підстрибнула, ще може стати у пригоді для пульта, а ту, що підстрибнула, слід здати до пункту прийому. Так можна швидко розсортувати одноразові елементи, не сприймаючи перевірку за вимірювання їхньої точної ємності.

Зазначимо, що розряджені батарейки, надовго залишені в приладі, можуть потекти. Раніше "Телеграф" ділився порадою щодо очищення відсіку для батарейок.