Как проверить батарейку без тестера и понять, разрядилась ли она полностью

Тест помогает отличить полностью разряженный щелочной элемент от еще пригодного

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Старые батарейки годами лежат вперемешку в ящике, и бывает непросто понять, какие из них еще работают. Популярный в интернете способ – уронить батарейку на твердую поверхность. По ее поведению после удара можно определить, полностью ли она разрядилась.

Почему разряженная батарейка подпрыгивает

Как объясняет издание Centrum.cz, этот тест связан с изменениями внутри щелочной батарейки по мере потери заряда. В корпусе начинает образовываться газ, а сам он меняется под воздействием оксида цинка. Из-за этого разряженная батарейка заметно отскакивает от поверхности при падении.

Заряженная батарейка ведет себя иначе: после удара о стол она остается неподвижной. Результат оценивают по тому, подпрыгнул ли элемент. Специальные приборы не нужны – так можно быстро проверить старые батарейки, которые хранятся дома.

Как провести тест и правильно понять результат

Возьмите батарейку типа АА или ААА. Поднимите ее на несколько сантиметров над столешницей и отпустите. Если батарейка упала и осталась лежать, ее еще можно использовать, например, в пульте управления. Если она подпрыгнула, ее пора отнести в пункт приема на утилизацию.

Этот эксперимент не измеряет точный остаток энергии. Он показывает лишь, полностью ли разрядилась батарейка. Если она упала без отскока, это не значит, что элемент обязательно подойдет для любого устройства или прослужит долго. Тест подходит только для одноразовых щелочных батареек – аккумуляторы и элементы другого типа так проверять нельзя.

Проверить старые батарейки дома можно простым тестом с падением. Фото сгенерировано ИИ

У теста есть ограничения

Проверка падением дает лишь быстрый ориентир, а не точный диагноз. Она помогает отличить полностью разряженные щелочные батарейки от тех, в которых еще может оставаться заряд, но не показывает, сколько энергии сохранилось и как долго она продержится.

Другие способы проверить батарейки

Для более точной проверки можно воспользоваться мультиметром или специальным тестером батареек. Мультиметр измеряет напряжение элемента, а тестер может проверить его работу под нагрузкой. Такой результат помогает понять, подойдет ли батарейка для устройства. Еще один способ – установить ее в прибор, которому не нужно много энергии, например в пульт, и проверить, работает ли он. Ни один из этих способов сам по себе не гарантирует, что батарейка прослужит долго.

Если проверяете домашний запас, учитывайте возможности теста. Батарейка, которая не подпрыгнула, еще может пригодиться для пульта, а подпрыгнувшую следует сдать в пункт приема. Так можно быстро рассортировать одноразовые элементы, не принимая проверку за измерение их точной емкости.

Отметим, что разряженные батарейки, надолго оставленные в приборе, могут потечь. Ранее "Телеграф" делился советом по очистке отсека для батареек.