Про ліхтарик можна забути: простий спосіб освітити кімнати під час блекауту

Українка розповіла про простий лайфхак

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Під час відключень світла багато хто користується ліхтариками, які швидко розряджаються. Є простий спосіб організувати освітлення в оселі заздалегідь — і для цього не потрібно витрачатися на дорогі пристрої.

Один із таких варіантів запропонувала користувачка Threads під ніком allaomtrendo. Вона радить використовувати гірлянди, які працюють від батарейок або підключаються через USB.

За словами авторки допису, такі гірлянди можна розмістити в кожній кімнаті. Тоді під час блекауту вони забезпечуватимуть додаткове освітлення, а ввечері їх можна вмикати просто для затишку. Такий варіант не потребує складного монтажу — достатньо мати запас батарейок або під’єднати гірлянду до павербанка.

Освітлення кімнати під час відключення електроенергії. Фото: Threads

Окремо користувачка радить встановити LED-стрічку над робочою поверхнею на кухні. Її можна увімкнути до розетки, щоб добре бачити стільницю під час приготування їжі.

Таким чином, звичайні гірлянди та LED-стрічка можуть стати простим рішенням на випадок аварійних відключень. Особливо зручно, якщо кілька джерел світла розміщені в різних кімнатах, а живлення можна отримати від батарейок або павербанка.

Раніше "Телеграф" також розповідав, які покупки можуть стати у пригоді під час відключень світла та води.