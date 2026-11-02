Друге життя для картонних лотків: навіщо досвідчені господині збирають коробки з-під яєць

Картонні комірки можуть стати в пригоді.

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Порожня картонна коробка з-під яєць стане в пригоді вдома і на дачі. У ній можна проростити насіння, розсортувати ґудзики та гвинти або зробити розпалювач для вогнища. Окремі комірки легко пристосувати для невеликих ємностей – купувати горщики й органайзери не доведеться.

Про способи повторного використання лотків для яєць розповідає Femcafe. Більшість сучасних картонних коробок виготовляють із переробленого паперового волокна: його змішують із водою, пресують і висушують.

Мінігорщики для розсади

Комірки лотка підходять для пророщування насіння. Заповніть їх ґрунтом, посійте насіння і поставте упаковку на піднос. Волокнистий картон вбирає вологу й зберігає форму.

Коли настане час пересаджувати, відокремте комірку і перенесіть саджанець у землю разом зі шматочком картону. Паперова оболонка поступово розкладеться в ґрунті, а коріння продовжить рости. Так можна обійтися без окремих горщиків і менше турбувати рослину під час пересаджування.

Картонні комірки допомагають виростити розсаду без окремих горщиків

Органайзер для шухляди та заготовка для розпалювання

У комірках зручно зберігати ґудзики, намистини, гвинти та інші дрібні предмети. Обріжте коробку за розміром шухляди й покладіть усередину. Картон достатньо міцний для такого зберігання, а зношений вкладиш легко замінити.

Лоток можна використовувати і як розпалювач для каміна чи садового вогнища. Покладіть у заглиблення дрібні гілочки, деревну стружку або трохи воску, а потім встановіть заготовку під дровами. Віск подовжує горіння і допомагає розпалити товстіші поліна.

Лоток з-під яєць допоможе розсортувати дрібниці в шухляді

Лоток для яєць із трісками може допомогти розпалити дрова в каміні

Зменшення відлуння

Рельєфні лотки іноді використовують для облицювання стін у гаражах і майстернях. Як пояснює Soundstop.co.uk, їхня форма розсіює частину звуку і трохи зменшує відлуння в приміщенні. Ефект обмежений через низьку щільність матеріалу, особливо за низькочастотного шуму.

Картонні лотки допомагають трохи зменшити відлуння в гаражі чи майстерні

Як повідомляв "Телеграф", коробка з-під яєць може стати в пригоді під час приготування шашлику чи барбекю. Для цього підійде чистий сухий картон без покриття.