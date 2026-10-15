Не кладіть часник куди заманеться: де він довше залишатиметься свіжим

Як зберігати часник у домашніх умовах

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Часник часто купують про запас, але він може прорости, зморщитися чи запліснявіти раніше, ніж знадобиться для приготування. Причина не завжди в якості продукту – іноді достатньо змінити місце, де його зберігають.

Американське видання Food & Wine радить звернути увагу на умови зберігання. Якщо їх не враховувати, навіть ціла головка часнику може швидко втратити свіжість.

Чому часник не варто тримати в холодильнику

Одна з поширених помилок – зберігати цілі головки часнику в холодильнику, як інші овочі. Для тривалого зберігання це не найкраще місце: підвищена вологість може сприяти появі плісняви, а температура в побутовому холодильнику – провокувати проростання.

Часнику потрібне прохолодне, сухе й добре провітрюване місце. За належних умов він може залишатися придатним до використання кілька місяців.

Де найкраще зберігати часник

Цілі головки покладіть у темну кухонну шафу або комору – подалі від плити, батарей та прямих сонячних променів. Місце має бути сухим і не надто теплим.

Часник у керамічній посудині. Фото: roemertopf.de

Часник можна зберігати в сітчастому мішечку, паперовому пакеті, відкритій ємності або спеціальній керамічній посудині з вентиляційними отворами. Не закривайте його герметично в поліетиленовому пакеті: волога всередині створює умови для псування.

Як зберігати часник. Фото: apartmenttherapy.info

Як довго часник залишається свіжим

Термін зберігання залежить від початкової свіжості головок, сорту й умов. Цілі головки можуть зберігатися приблизно місяць у прохолодному темному місці.

Після того як головку розділили на зубчики, часник зазвичай зберігається менше. Тож відокремлюйте стільки зубчиків, скільки потрібно для страви.

Перед використанням огляньте часник. М’які, зморщені або запліснявілі зубчики використовувати не слід. Зелений паросток не обов’язково означає, що часник зіпсувався, але смак може стати гіркішим.

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