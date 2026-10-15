Не кладите чеснок куда вздумается: где он дольше будет оставаться свежим

Как хранить чеснок в домашних условиях

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Чеснок часто покупают про запас, но он может прорасти, сморщиться или покрыться плесенью раньше, чем понадобится для приготовления. Причина не всегда в качестве продукта – иногда достаточно изменить место хранения.

Американское издание Food & Wine советует обратить внимание на условия хранения. Если их не учитывать, даже целая головка чеснока может быстро потерять свежесть.

Почему чеснок не стоит хранить в холодильнике

Одна из распространенных ошибок – хранить целые головки чеснока в холодильнике, как другие овощи. Для длительного хранения это не лучшее место: повышенная влажность может способствовать появлению плесени, а температура в бытовом холодильнике – провоцировать прорастание.

Чесноку нужно прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место. При надлежащих условиях он может оставаться пригодным к употреблению несколько месяцев.

Где лучше всего хранить чеснок

Целые головки положите в темный кухонный шкаф или кладовую – подальше от плиты, батарей и прямых солнечных лучей. Место должно быть сухим и не слишком теплым.

Чеснок в керамическом сосуде. Фото: roemertopf.de

Чеснок можно хранить в сетчатом мешочке, бумажном пакете, открытой емкости или специальной керамической посуде с вентиляционными отверстиями. Не закрывайте его герметично в полиэтиленовом пакете: влага внутри создает условия для порчи.

Где хранить чеснок. Фото: apartmenttherapy.info

Как долго чеснок остается свежим

Срок хранения зависит от исходной свежести головок, сорта и условий. Целые головки могут храниться около месяца в прохладном темном месте.

После того как головку разделили на зубчики, чеснок обычно хранится меньше. Поэтому отделяйте столько зубчиков, сколько нужно для блюда.

Перед использованием осмотрите чеснок. Мягкие, сморщенные или заплесневевшие зубчики использовать не следует. Зеленый росток не обязательно означает, что чеснок испортился, но вкус может стать более горьким.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных правилах хранения свеклы зимой.