Не всі фрукти підходять для компоту: які яблука та груші краще сушити на зиму
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Не поспішайте варити варення
Восени яблук і груш вистачає і на пироги, і на домашні заготовки. Одні фрукти добре зберігають форму в компоті, інші краще висушити або зварити з них густий джем. Якщо правильно розподілити врожай, можна обійтися без зайвих витрат і зробити запаси, які справді знадобляться взимку.
Які яблука сушити, чому груші не мають бути перезрілими та які плоди залишити для консервації? "Телеграф" розповість, як посортувати осінній урожай і підготувати фрукти до зберігання.
Які яблука краще сушити, а які – консервувати
Не кожне яблуко добре підходить для сушіння. Найкраще обирати щільні, не надто соковиті плоди, які зберігають форму після нарізання. Спробуйте "Ренет Симиренка", "Голден Делішес" або "Гала" – за умови, що яблука не перезріли.
Кислуваті яблука після сушіння мають виразний смак. Їх додають до узвару, чаю та домашньої випічки. Наріжте плоди тонкими скибочками й добре висушіть – вийде зручний перекус без цукру.
Для компоту залиште тверді яблука: під час термічної обробки вони не розпадаються. Якщо плоди вже м’які, мають борошнисту м’якоть або швидко втрачають форму, краще зварити з них повидло чи джем або приготувати пюре.
Груші на зиму: які плоди підходять для сушіння
Для сушіння груш важливо дочекатися потрібної стиглості. Недостиглі плоди можуть бути надто твердими й менш ароматними, а перезрілі – такими соковитими, що процес затягнеться. Обирайте груші, які вже достигли, але ще залишаються пружними.
Наріжте їх часточками й сушіть в електросушарці або духовці, підібравши відповідний температурний режим. Готові шматочки можна додавати до компотів, випічки й десертів.
Дуже м’які, солодкі та соковиті груші краще використати для джему або пюре. Щільні плоди можна законсервувати в сиропі: узимку їх подають як десерт або додають до домашньої випічки.
Як підготувати яблука та груші до сушіння
Для сушіння не потрібні цукор чи багато посуду, але фрукти слід правильно підготувати. Спочатку помийте їх, видаліть серцевину й наріжте приблизно однаковими за товщиною скибочками. Так вони висохнуть рівномірніше.
Яблука й груші сушать в електросушарці або духовці. Температуру й тривалість обирайте з огляду на прилад, товщину скибочок і соковитість плодів. Не покладайтеся лише на час: перевіряйте, чи шматочки не залишилися вологими всередині.
Після сушіння дайте фруктам повністю охолонути. Перекладіть їх у чисті герметичні ємності й зберігайте в сухому темному місці. Якщо в контейнері з’явився конденсат або на сухофруктах помітна пліснява, їх не можна вважати придатними до споживання.
Так жовтневий урожай не пропаде, а взимку у вас будуть різні заготовки.
Раніше "Телеграф" розповідав, де правильно зберігати домашню консервацію.