Через цю помилку у вас "потіють вікна": як позбутися конденсату

У холодні сезони поширеною проблемою є конденсат на вікнах. Через нього може утворюватися грибок, а також псуватися фурнітура, тому варто позбутися вологи.

Про те, як боротися із конденсатом на вікнах, розповіли користувачі на платформі Reddit. Вони порадили кілька простих способів, які працюють.

Як прибрати вологу з вікон

Вікна можуть "потіти" з різних причин, однак є одна найбільш поширена. Насамперед користувачі мережі не рекомендують кип'ятити воду у місткостях, не закриваючи кришкою. А все тому, що тоді активно випаровується гаряча вода. З'являється пара, яка осідає на вікнах та перетворюється у краплі води.

Щоб не було конденсату, важливо дотримуватися ще деяких порад. Треба провітрювати приміщення 1-2 рази на день, щонайменше по 10 хвилин. Це необхідно, аби в приміщення потрапляло свіже повітря.

Якщо ви зіштовхуєтесь із проблемою вологи на вікнах, є сенс придбати осушувач повітря. Він зменшує рівень вологості у приміщенні, що допомагає уникнути цвілі. Окрім цього, аби уникнути конденсату, подбайте про вентиляцію у ванній та на кухні. Перевірте, наскільки витяжки ефективно виконують свої функції.

