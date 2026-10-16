Знак, який легко прийняти за жарт: від чого і де застерігають пішоходів (фото)

В Орхусі позначили зони, де бруківка загрожує взуттю на тонких каблуках

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У різних країнах світу можна зустріти незвичайні дорожні знаки, які попереджають про неочікувані небезпеки або звертають увагу на особливості певних місць.

У данському місті Орхус влада позначила спеціальними знаками ділянки, де прогулянка на шпильках загрожує зламаним підбором. Попередження адресоване жінкам, які обрали для міських вулиць взуття на тонких каблуках, як написали в Голос.if.

У Орхусі знаки попереджають про ризик зламати підбор на бруківці

Незвичайний знак можна описати короткою фразою "Бережіть шпильки". На жовтому тлі з червоною облямівкою зображено чорну туфлю, у якої ламається високий підбор. Унизу розміщено напис латиницею ZONE – він позначає зону, якої стосується застереження.

Сам малюнок пояснює небезпеку без довгих інструкцій: тонкий каблук і бруківка – ризиковане поєднання. Замість звичного для дорожніх знаків попередження про транспорт тут звертають увагу на взуття пішоходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний дорожній знак із жабою, який змушує водіїв зупинятися. Пояснюємо, для чого його встановлюють на дорогах у різних країнах світу.