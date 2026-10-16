Знак, который легко принять за шутку: о чём и где предупреждают пешеходов (фото)

В Орхусе обозначили зоны, где брусчатка опасна для обуви на тонких каблуках

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В разных странах мира можно встретить необычные дорожные знаки, которые предупреждают о неожиданных опасностях или обращают внимание на особенности определённых мест.

В датском городе Орхус власти обозначили специальными знаками участки, где прогулка на шпильках грозит сломанным каблуком. Предупреждение адресовано женщинам, которые выбрали для прогулок по городским улицам обувь на тонком каблуке, как написали в Голос.if.

В Орхусе знаки предупреждают о риске сломать каблук на брусчатке

Необычный знак можно описать короткой фразой "Берегите шпильки". На жёлтом фоне с красной окантовкой изображена чёрная туфля со сломанным высоким каблуком. Внизу размещена надпись латиницей ZONE – она обозначает зону, к которой относится предупреждение.

Сам рисунок объясняет опасность без длинных инструкций: тонкий каблук и брусчатка – рискованное сочетание. Вместо привычного для дорожных знаков предупреждения о транспорте здесь обращают внимание на обувь пешеходов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о необычном дорожном знаке с лягушкой, который заставляет водителей останавливаться. Объясняем, для чего его устанавливают на дорогах в разных странах мира.