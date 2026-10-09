"Огидна поведінка": Трамп принизив Меланію на очах у всієї Америки (відео)

Комплімент обернувся для лідера США скандалом

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Дональд Трамп опинився у центрі скандалу після виступу у штаті Небраска. Президент США публічно назвав свою найближчу помічницю Наталі Гарп "ідеальною людиною". При цьому про свою дружину Меланію він уже довгий час так не говорив.

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Це сталося у понеділок, 5 жовтня, на мітингу у місті Гранд-Айленд. 80-річний американський лідер запросив 35-річну Гарп на сцену та коротко, але виразно схарактеризував її. На відеозаписі чути, як президент називає помічницю "ідеальною людиною".

First Lady Natalie Harp is on stage at the Trump rally! Trump calls her "this perfect person" https://t.co/2YLBZQfPGg — Aaron Rupar (@atrupar) October 5, 2026

На перший погляд, звичайний комплімент колезі. Але момент американці швидко почали обговорювати у соцмережі X, повідомляє видання irishstar. Деякі користувачі визнали слова Трампа демонстративним проявом неповаги до першої леді.

Фото: Getty Images

"Меланія, мабуть, у захваті. Він ніколи так про неї не говорить", — написав один із користувачів. Інший коментатор зазначив: "Що б хто не думав про Меланію Трамп, це такий низький прояв неповаги. "Ідеальна людина". Він колись говорив таке про Меланію?".

"Готовий посперечатися, він ніколи не говорив таких слів про Меланію"

"Меланію не називали ідеальною людиною"

Нагадаємо, що Наталі Гарп є помічницею президента США, яка супроводжує його практично на всіх публічних заходах. Раніше у мережі поширилося фото, на якому Трамп нібито цілувався з молодою білявкою, проте кадр виявився підробкою. Тим часом Меланія почала все рідше з’являтися у компанії чоловіка.