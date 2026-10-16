Миллионы на счетах. Помощники Трампа в ужасе от разбогатевшей за год Мелании

Финансовая независимость первая леди беспокоит окружение президента

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В Белом доме опасаются, что финансово независимая Мелания Трамп может уйти от скандального мужа. Ее собственные доходы и исчезновение из публичной жизни усиливают тревогу: супруги почти не появляются вместе на мероприятиях, а первая леди редко выходит в свет.

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Редкие появления и напряжение среди помощников

Писатель Майкл Вулфф связывает напряжение среди помощников президента с коммерческими проектами Мелании. По его оценке, Дональд Трамп не возражает против заработков жены, но недоволен, когда она привлекает к себе внимание.

"В этом году мы почти совсем не видели первую леди", – сказала журналистка Джоанна Коулз в подкасте Inside Trump's Head. Она обсуждала появление Мелании на финале чемпионата мира по футболу, сообщает Irish Star.

Миллионы от фильма и коллекционных предметов

Согласно декларации президента, опубликованной 30 июня 2026 года, в 2025 году компания Мелании MKT World LLC получила более $17,2 млн доходов от трех направлений, пишет TechTimes.

Лицензионное соглашение, связанное с документальным фильмом Melania, принесло $10,71 млн чистого дохода. Продажи NFT и других коллекционных предметов принесли $6 011 259, мемуары – $521 161.

Мелания делит время между Нью-Йорком и Флоридой. Еще до инаугурации 2025 года она рассказала Fox News, что намерена жить между Белым домом, Trump Tower и Мар-а-Лаго.

Ранее мы писали, что получит Мелания Трамп в случае смерти мужа на посту президента. Также известно, кто заменит Трампа в Белом доме.