Трамп помре на посаді президента. Скільки грошей отримає Меланія і хто змінить його

Перша леді залишить Білий дім, але отримає величезну суму

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Якщо нинішній президент США Дональд Трамп помре під час свого другого терміну, наслідки для Білого дому та його сім’ї виявляться набагато складнішими, ніж може здатися на перший погляд.

Попри те, що Трамп нещодавно відзначив своє 80-річчя і, за словами деяких лікарів, залишається в "відмінному стані здоров’я", передає видання UNILAD, серія замахів, включаючи поранення у вухо у 2024 році, вже кілька разів ставила його життя під загрозу. І хоча президент виглядає бадьоро, історія США показує: трагічні розв’язки в Овальному кабінеті відбувалися й раніше.

Що отримає Меланія і хто займе Білий дім

Якщо Трамп помре, то його дружина Меланія не залишиться без підтримки держави. Відповідно до "Закону про колишніх президентів" вдови американських лідерів мають право на щорічну допомогу у розмірі 20 000 доларів, що сплачується щомісяця Міністерством фінансів. Ці виплати починаються наступного дня після смерті президента і продовжуються до кінця життя вдови — якщо вона не одружиться до 60 років. Меланія, якій зараз 56 років, зможе отримувати цю допомогу незалежно від того, чи був Трамп на посаді на момент смерті.

Фото: Getty Images

Політична ж влада перейде до віцепрезидента Джей Ді Венса. Він негайно стане президентом і переїде до Білого дому разом зі своєю дружиною Ушою Венс та дітьми, а Меланії доведеться покинути резиденцію. Венс завершить термін Трампа до січня 2029 року та отримає право призначити власного віцепрезидента. При цьому Меланія залишиться громадянкою США — вона отримала громадянство у 2006 році через натуралізацію.

Джей Ді Венс і його дружина Уша. Фото: Getty Images

Подібне вже відбувалося в історії США

Смерть президента під час виконання обов’язків не є безпрецедентним випадком для США. За всю історію країни було вбито чотирьох президентів: Авраама Лінкольна, Джеймса Гарфілда, Вільяма Мак-Кінлі та Джона Ф. Кеннеді.

Останнім став Кеннеді, убитий у Далласі 22 листопада 1963 року. Після його смерті президентом став віцепрезидент Ліндон Джонсон, який прийняв присягу того ж дня. Жаклін Кеннеді, що померла в 1994 році, як і Меланія у гіпотетичному сценарії, опинилася в положенні першої леді, яка втратила чоловіка-президента.