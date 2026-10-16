Однієї рибини буде замало: як смачно замаринувати скумбрію до картоплі

Кисло-солодкий маринад із прянощами та щедра порція цибулі перетворять рибу на апетитну домашню закуску

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Скумбрію можна замаринувати в томатному соку з оцтом, цибулею та спеціями. За цим рецептом вона виходить ніжною, з насиченим кисло-солодким смаком і пряними нотками.

"Ніжна рибка, багато цибулі й насичений кисло-солодкий томатний маринад – з картопелькою просто неймовірно!" – описує цю страву фудблогерка iren.lazun, яка поділилася рецептом в Instagram.

Що потрібно для скумбрії в томатному маринаді

На одну велику скумбрію вагою 600–700 г візьміть 250 мл томатного соку або протертих томатів, 100 мл води та одну велику цибулину. Для маринування підготуйте скляну або емальовану ємність, у якій рибу можна буде повністю покрити заливкою.

Для маринаду знадобляться 2 ст. л. оцту 9%, 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі без гірки та 1–2 ст. л. олії. Зі спецій – 6–8 горошин чорного перцю й 2 лаврові листки. За бажанням додайте ½ ч. л. коріандру в зернах.

"Якщо любите більш пікантний смак – додайте зубчик часнику або щіпку чилі", – порадила фудблогерка.

Як підготувати рибу та скільки її маринувати

Очистіть скумбрію, видаліть голову й нутрощі, добре промийте та наріжте шматками завтовшки 2–3 см. Цибулю почистьте й наріжте кільцями або півкільцями: так її буде зручно викладати між рибними шматочками та подавати разом із ними.

Перед маринуванням скумбрію потрібно очистити і нарізати шматками завтовшки 2–3 см. Скріншот Instagram/iren.lazun

Змішайте томатний сік або протерті томати з водою, оцтом, сіллю, цукром і спеціями, додайте олію. Добре перемішайте, щоб сіль повністю розчинилася. У підготовлену ємність викладайте по черзі рибу та цибулю, повторюючи шари.

Залийте все маринадом: він має повністю покривати скумбрію. Накрийте ємність і поставте в холодильник щонайменше на 24 години. За рецептом блогерки, ідеальний час маринування – 36 годин, тому закуску зручно готувати заздалегідь.

Томатний маринад із цибулею надає скумбрії насиченого кисло-солодкого смаку. Скріншот Instagram/iren.lazun

Як і з чим подавати мариновану скумбрію

Подавайте рибу охолодженою, виклавши на тарілку разом із маринованою цибулею. Додайте трохи томатної заливки, щоб шматочки залишалися соковитими. Для охайної подачі приберіть лаврові листки та горошини перцю, а зверху посипте закуску подрібненою свіжою зеленню.

Мариновану скумбрію подають охолодженою разом із цибулею та томатною заливкою. Фото згенеровано ШІ

Найпростіший гарнір – гаряча відварена картопля або картопляне пюре. Їхній м’який смак добре поєднується з кисло-солодким маринадом. Цибулю викладайте поруч із рибою: вона стане окремим доповненням до гарніру. Також доповніть страву скибочками житнього хліба.

Раніше "Телеграф" розповідав, як посмажити скумбрію, щоб вона не стала сухою.