Одной рыбы будет мало: как вкусно замариновать скумбрию к картошке

Кисло-сладкий маринад со специями и щедрая порция лука превратят рыбу в аппетитную домашнюю закуску

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Скумбрию можно замариновать в томатном соке с уксусом, луком и специями. По этому рецепту она получается нежной, с насыщенным кисло-сладким вкусом и пряными нотками.

"Нежная рыбка, много лука и насыщенный кисло-сладкий томатный маринад – с картошечкой просто невероятно!" – так описывает это блюдо фудблогерша iren.lazun, поделившаяся рецептом в Instagram.

Что понадобится для скумбрии в томатном маринаде

На одну крупную скумбрию весом 600–700 г возьмите 250 мл томатного сока или протертых томатов, 100 мл воды и одну крупную луковицу. Для маринования подготовьте стеклянную или эмалированную емкость, в которой рыбу можно будет полностью покрыть маринадом.

Для маринада понадобятся 2 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли без горки и 1–2 ст. л. масла. Из специй – 6–8 горошин черного перца и 2 лавровых листа. По желанию добавьте ½ ч. л. зерен кориандра.

"Если любите более пикантный вкус – добавьте зубчик чеснока или щепотку чили", – посоветовала фудблогер.

Как подготовить рыбу и сколько ее мариновать

Очистите скумбрию, удалите голову и внутренности, хорошо промойте и нарежьте кусками толщиной 2–3 см. Лук очистите и нарежьте кольцами или полукольцами: так его будет удобно выкладывать между кусочками рыбы и подавать вместе с ней.

Перед маринованием скумбрию нужно очистить и нарезать кусками толщиной 2–3 см. Скриншот Instagram/iren.lazun

Смешайте томатный сок или протертые томаты с водой, уксусом, солью, сахаром и специями, добавьте масло. Хорошо перемешайте, чтобы соль полностью растворилась. В подготовленную емкость выкладывайте по очереди рыбу и лук, чередуя слои.

Залейте все маринадом: он должен полностью покрывать скумбрию. Накройте емкость и поставьте в холодильник минимум на 24 часа. По рецепту блогера, идеальное время маринования – 36 часов, поэтому закуску удобно готовить заранее.

Томатный маринад с луком придает скумбрии насыщенный кисло-сладкий вкус. Скриншот Instagram/iren.lazun

Как и с чем подавать маринованную скумбрию

Подавайте рыбу охлажденной, выложив на тарелку вместе с маринованным луком. Добавьте немного томатного маринада, чтобы кусочки оставались сочными. Для аккуратной подачи уберите лавровые листья и горошины перца, а сверху посыпьте закуску измельченной свежей зеленью.

Маринованную скумбрию подают охлажденной вместе с луком и томатным маринадом. Фото сгенерировано ИИ

Самый простой гарнир – горячий отварной картофель или картофельное пюре. Их мягкий вкус хорошо сочетается с кисло-сладким маринадом. Лук выкладывайте рядом с рыбой: он станет отдельным дополнением к гарниру. Также дополните блюдо ломтиками ржаного хлеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пожарить скумбрию, чтобы она не стала сухой.