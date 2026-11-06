Річка зменшилася на сотні кілометрів: як виглядала Тиса 200 років тому (фото)

Історичні карти та знімки з дронів допомогли відтворити звивисте русло, затоплені луки й болота до масштабного втручання людини

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Дослідники Будапештського університету імені Лоранда Етвеша (ELTE) відтворили краєвид Тиси таким, яким він був близько 200 років тому. Штучний інтелект допоміг показати річку до випрямлення русла й осушення заплав: із численними вигинами, рукавами та водно-болотними угіддями.

Коротко про головне

Дослідники ELTE за допомогою ШІ відтворили краєвид Тиси до випрямлення русла й осушення заплав.

Після регулювання довжина Тиси скоротилася з 1211 до 758 кілометрів.

У жовтні 2026 року водність Тиси біля Рахова становила 31–44% норми.

Про те, як створювали реконструкції, університет розповів на своєму сайті. За основу дослідники взяли карти кінця XVIII століття. На них збереглися вигини річки, болота, луки й ліси – такими вони були до масштабного регулювання водотоків. Карти визначали структуру майбутнього зображення: розташування русла та місцевість навколо нього.

Військові карти кінця XVIII століття стали основою реконструкції Тиси

Щоб відтворити рослинність, поверхню та характер місцевості, дослідники використали сучасні польові фотографії й знімки з дронів. Наукові знання визначали зміст реконструкції, а ШІ з'єднував усі складники у фотореалістичний краєвид.

ШІ допоміг повернути вигляд заплави до масштабного регулювання русла

Щоб відтворити давню рослинність, дослідники також використовують старі переліки видів і результати аналізу пилку, деревного вугілля та великих рослинних решток. Цей підхід допомагає показувати й майбутні зміни – наслідки посушливості або очікуваний результат відновлення водно-болотних угідь.

Наукові дані про рослинність допомагають відтворювати давні водно-болотні угіддя

Чому річка стала коротшою

До втручання людини Тиса регулярно затоплювала великі території Великої Угорської низовини. Один із прикладів – реконструйована заплава Тиси поблизу угорського села Надькерю наприкінці XVIII століття, зокрема під час повені.

Реконструкція показує, як повені змінювали заплаву Тиси біля Надькерю

У XIX столітті за Габсбурзької монархії почали освоювати 35–40 тисяч квадратних кілометрів цих земель для господарських потреб. Заплави осушували, а вигини річки випрямляли, щоб звільнити землі для сільського господарства.

Для випрямлення русла спочатку прокопували невеликі канали, які згодом розширювалися під впливом течії. Після регулювання довжина Тиси скоротилася з 1211 до 758 кілометрів. До XX століття більшість колишніх заплав перетворили на сільськогосподарські угіддя.

Від карпатських гатей до переправ

Тиса утворюється злиттям Чорної та Білої Тиси за 4 км вище Рахова. Це найбільша ліва притока Дунаю. Річка протікає через Україну, Угорщину та Сербію, а на окремих ділянках – уздовж державних кордонів. У верхів'ї Тиса гірська, а на низовині набуває рис рівнинної річки.

Долина річки Тиса, нині с. Ділове знімок Кароля Дівольда, 19 ст. /"Локальна історія"

Завдяки бурхливим водам ріки тут виникли особливі заняття та споруди. Понад два століття тому на Чорній і Білій Тисі та їхніх притоках споруджували дерев'яні загати-греблі. У них накопичували воду, щоб сплавляти деревину. Колоди зв'язували в плоти – бокори, які доходили аж до угорського Сольнока.

Говерлянська Гать/ "Рахівщина історична"

Архівні світлини зберегли ще одну частину історії життя біля Тиси. Аби пересікти ріку люди користувались дерев'яними поромами — гидошами.

Архівні світлини 1930-х років із села Крива на Хустщині зберегли історію поромних переправ через річку/ Історичне Закарпаття

Поромні переправи були частиною життя прибережних поселень , фото 1930-х років із села Крива на Хустщині/ Історичне Закарпаття

Яка ситуація з річкою Тисою тепер

У жовтні 2026 року водність Тиси біля Рахова становила 31–44% норми – це категорія "значно менша за норму", повідомляв Український гідрометеорологічний центр. В Угорщині обміління вже оголило історичні споруди. Біля Сольнока за рівня мінус 302 сантиметри з води виступили дубові палі давніх мостів. Археологи встановили, що це залишки чотирьох дерев'яних переправ різних епох – від XVI до початку XX століття. Перший відомий міст тут збудували 1562 року.

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