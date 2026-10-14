Класичний ламінат відходить у минуле: ефектне рішення, яке зробить інтер’єр візуально дорожчим

Цей тренд перетворює підлогове покриття на самостійний елемент інтер’єру.

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У 2027 році в оформленні підлог лідируватиме ламінат, покладений "ялинкою". Звичні паралельні ряди дощок поступляться місцем діагональному малюнку.

"Діагональ" надає інтер’єру динаміку, тепло та характер. Про це повідомляє Radio Mitre.

Чому "ялинка" змінює враження від кімнати

Ламінат довго вибирали за простий монтаж, різноманітність дизайнів та здатність імітувати дерево без догляду, якого потребує масивна дошка. Тепер на перший план виходить виразність покриття: укладені під кутом планки утворюють діагональні лінії та перетворюють підлогу на помітну частину декору.

Такий малюнок змінює сприйняття кімнати та надає їй вишуканості – без різноманітності предметів та яскравих кольорів. Сам прийом давно відомий, але сучасні оздоблення дозволяють по-новому використовувати його в житлових інтер’єрах. Особливо добре він виглядає у теплій, затишній обстановці, яка приходить на зміну холоднішій мінімалістичній естетиці.

Ламінат "ялинка"/Фото: ШІ

Для укладання використовують різні схеми. У традиційній "ялинці" торці планок сходяться під кутом. У варіанті "угорська ялинка" підрізані елементи складаються в безперервну V-подібну лінію. На погляд малюнки схожі, але геометрія з’єднань і загальне враження від підлоги у них різні.

Відтінок та ширина планок задають характер підлоги

Світлі відтінки допомагають зберегти відчуття простору та наповненої світлом кімнати. Темні роблять покриття помітнішими й посилюють контраст. Тому той самий малюнок укладання виглядає по-різному залежно від кольору.

З меблями різних стилів легко поєднуються оздоблення під дуб, а також бежеві, пісочні та медові відтінки. Ця палітра відповідає інтересу до природних кольорів і допомагає пов’язати виразну підлогу з іншою обстановкою.

На виразність візерунка впливає і ширина дощок. Вузькі планки створюють більше ліній, тому малюнок стає виразнішим. Таке рішення підходить для будинків у класичному стилі. Широкі дошки пом’якшують композицію та візуально розвантажують простір.

Відтінок та ширина планок задають характер підлоги/Фото: ШІ

Що важливо при виборі та укладанні

При покупці враховують стійкість матеріалу до передбачуваного навантаження та щоденної прохідності. Важлива і якісна замкова система: при укладанні "ялинкою" з’єднання добре видно, тому розбіжність елементів відразу псує зовнішній вигляд покриття.

Моделі відрізняються текстурою, малюнком деревних волокон, ступенем блиску і тим, як поверхня відбиває світло. Разом із кольором та розміром планок ці характеристики визначають підсумковий ефект.

Для монтажу потрібна рівна, ретельно підготовлена основа. На такому малюнку особливо помітні нерівності, тому укладання краще довірити професіоналові. Потрібно також подбати про ізоляцію та оформлення країв. Акуратна робота дозволить оновити інтер’єр без масштабної обробки будинку.

Яку "ялинку" вибрати

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ламінат і паркет поступово поступаються місцем сучасним покриттям для підлоги. У тренді сьогодні – вінілове покриття.