Зблизька аж моторошно: у Львові є будинок із "людським обличчям" (фото)

Обличчя, що нагадує про помсту

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На одній зі старих кам’яниць Львова причаїлося велетенське обличчя, погляд якого важко не помітити. Світлиною незвичайного маскарона поділилася користувачка соцмережі X.

Де розташований загадковий маскарон, хто зображений на фасаді та чому з ним пов’язують історію помсти — розповість "Телеграф".

Обличчя, яке дивиться просто на перехожих

"Йду по вулиці, помітила велетенський маскарон з інтригуючим поглядом", — написала дівчина у своїй публікації.

Публікація в Х

Він знаходиться на фасаді будинку №4 на вулиці Ірини Калинець. Кам’яницю звели ще 1905 року за проєктом польського архітектора Тадеуша Обмінського. Цей маскарон вважають найбільшим у Львові.

Головний фасад. Проєкт Тадеуша Обмінського. 1904 рік. Фото: Інтерактивний Львів

Серед міської забудови ця деталь одразу привертає увагу. А якщо підійти ближче, вираз обличчя може здатися й справді моторошним.

"Також колись гуляла і натрапила на нього, зблизька аж моторошно", — поділилася враженнями одна з користувачок соцмережі X.

Коментар в Х

Легенда про загиблу дівчину

За львівською легендою, колись двоє злочинців скривдили молоду дівчину, яка згодом померла. Чоловіків заарештували та ув’язнили у в’язниці на Лонцького.

Однак на цьому історія не закінчилася. Батько дівчини вирішив помститися тим, кого вважав винними в її загибелі.

Легенда розповідає, що чоловік викупив будинок №4 і наказав розмістити на його фасаді зображення доньки.

Так він хотів, щоб ув’язнені постійно бачили обличчя дівчини, яку скривдили. Маскарон мав стати нагадуванням про їхній злочин і своєрідним символом батьківської помсти.

Фасад будівлі. Фото: Інтерактивний Львів

Цей маскарон вважають найбільшим у Львові. Фото: Інтерактивний Львів

Фасад будівлі. Фото: Інтерактивний Львів

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