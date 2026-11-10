Забутий тренд із СРСР знову в моді: культові гірлянди-ланцюжки б'ють рекорди популярності

Замість картону використовують фоаміран і тканину, а звичний клей замінюють двостороннім скотчем

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Гірлянди з різнокольорових кілець знову стали приводом для домашніх поробок. Під публікацією з таким ланцюжком користувачі згадують дитячі прикраси, обговорюють способи кріплення та запитують, де купити матеріали.

Про повернення дитячого захоплення в тренди розповіла у Threads авторка акаунта @elena_shcherban. У відповідях вона зазначила, що сама нарізала смужки для своєї гірлянди.

"Хто б міг подумати, що наші дитячі розваги колись стануть трендом? Міленіали, здається, дочекалися свого часу", – написала вона.

Що згадують у коментарях

Обговорення швидко перейшло до знайомого багатьом процесу склеювання кілець. @anastasia.bilous зауважила, що зумери додали степлер, а @kateryna_sednieva пожартувала: для повного занурення в дитинство руки мають бути настільки в клейстері, щоб не відчувати подушечок пальців.

В обговоренні порівняли сучасні способи складання з дитячими поробками

Користувач @v_zozulya згадав, як раніше всі були в клеї ПВА. Автор @lr_wien_ запропонував використати степлер, але авторка публікації пояснила, що їй не дуже подобається, коли скоби видно.

Користувачі згадали клей ПВА і запропонували скріплювати кільця степлером

Інших зацікавив практичний бік. @_craft_bunny_ запитав, чи витримає двосторонній скотч, і отримав відповідь, що поки все тримається. А @olesiaklapchuk поцікавилася, чи продає авторка прикраси: та відповіла, що не планувала, але за потреби готова продати.

Читачів зацікавили надійність кріплення та можливість купити готовий ланцюжок

Як змінилися знайомі ланцюжки

У сучасної версії залишився простий принцип складання: смужку замикають у кільце, наступну просувають крізь нього й теж закріплюють. Як пише ELLE Decor про тренд, помітнішими стали широкі, щільні ланки та поєднання рожевого, червоного й фіолетового. Замість паперу також використовують тканину, щоб прикрасу можна було повісити повторно.

Кожне нове кільце просувають крізь попереднє, перш ніж скріпити кінці смужки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У дописі, який обговорюють, @anna_chuviliek припустила, що ланцюжок зроблено з фетру. Авторка уточнила: це фоаміран, а білі кріплення, про які запитала інша читачка, – двосторонній скотч. На запитання @vlada.gromenko_ph про готовий набір вона відповіла, що листи фоамірану продаються в магазинах канцтоварів.

Для своєї гірлянди авторка самостійно нарізала листи фоамірану

Для паперових варіантів підходять і матеріали, які вже є вдома. ELLE Decor описує ланцюжки зі старого пакувального паперу, нотних аркушів, що були у вжитку, та іншої друкованої продукції. Для тих, хто не хоче відмірювати й вирізати смужки, існують набори та готові гірлянди.

Чому простий декор знову привертає увагу

Повернення ланцюжків виходить за межі одного обговорення. Vogue писав про них як про одну з улюблених святкових прикрас інтернету минулого року: інструкції поширювалися в TikTok, а на Pinterest зріс інтерес до пошукового запиту "паперові ланцюжки". Набори з’явилися у Toast, Anthropologie, East End Press і Cambridge Imprint, причому деякі розпродали онлайн.

Видання пов’язує інтерес до таких прикрас із ностальгією, задоволенням від ручної роботи й утомою від нейтральних мінімалістичних інтер’єрів. У нових гірляндах роблять ставку на колір, фактуру й навмисно домашній вигляд, а саме виготовлення стає спільним заняттям для друзів і сім’ї.

Як повідомляв "Телеграф", картонні втулки від паперових рушників можна використовувати повторно. Ці речі можуть стати в пригоді в побуті.