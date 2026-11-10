Не сміття, а порятунок для дому: чому досвідчені господині не викидають пляшки з-під олії
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Для переробки підходять пластикові каністри з-під харчової олії
Містка каністра з ручкою стане в пригоді для поливання рослин, зберігання прищіпок і наведення ладу в саду. З неї можна зробити шість корисних речей для дому й подвір’я, якщо правильно очистити пластик і акуратно обробити зрізи.
Шість способів повторного використання такої тари пропонує Los Andes. Перш ніж братися до роботи, потрібно переконатися, що ємність зберегла міцність: крихкий, тріснутий або деформований пластик для перероблення не підходить.
Як прибрати залишки олії
Спочатку дайте залишкам олії стекти в підхожу ємність для подальшої утилізації. Не виливайте її в раковину: це створює проблеми для каналізаційних труб і очищення води.
Налийте в каністру теплу воду з мийним засобом, закрийте кришку й струсіть. Потім злийте розчин і кілька разів сполосніть стінки. Якщо всередині ще відчувається жирний наліт, повторіть миття.
Перед переробленням повністю висушіть ємність. Це особливо важливо, якщо збираєтеся складати в неї тканинні, дерев’яні або металеві предмети. Липких слідів олії всередині залишатися не повинно.
Шість способів використання для дому й саду
Лійка для декоративних рослин і контейнер для прищіпок. Для поливу залиште каністру цілою, а в запасній кришці зробіть невеликі отвори. Перевірте потік води й наповнюйте ємність до ваги, яку зручно піднімати. Для зберігання прищіпок виріжте бічне віконце, зберігши ручку, а потім згладьте й закрийте край, щоб не поранити руку.
Садовий органайзер і квітковий горщик. Якщо прибрати верхню частину, в основі зручно зберігати рукавички, бирки для рослин і невеликі інструменти. Поставте такий органайзер на стійку поверхню. Щоб зробити горщик для декоративної рослини, обріжте каністру на потрібній висоті й зробіть дренажні отвори. Час від часу перевіряйте пластик: на сонці він втрачає міцність.
Контейнер для уборочного инвентаря и корзина для двора. У першому випадку складайте всередину щітки, сухі губки та ганчірки. Хімічні засоби залишайте в заводському пакуванні з етикетками. У другому використовуйте місткість каністри для мотузок, невеликих іграшок і дворового інвентарю. Якщо кошик стоятиме під дощем, передбачте отвори для стоку, щоб вода не застоювалася.
Як зробити зрізи безпечними
Працюйте на твердій стійкій поверхні відповідним інструментом. Якщо пластик починає ламатися нерівно, зупиніться, а не намагайтеся прорізати його силою. На готовому виробі не повинно залишатися гострих виступів і різальних країв.
Кожен вирізаний отвір послаблює конструкцію, тому перероблену каністру не можна навантажувати так само, як цілу. Перевірте стан ручки й використовуйте її лише для легких речей. Не підвішуйте ємність над проходом і не переносьте в ній небезпечні предмети.
Якщо з’явилися тріщини, деформація або помітна втрата міцності, припиніть користуватися саморобним контейнером. Пошкоджений пластик передайте на утилізацію за правилами, прийнятими у вашому населеному пункті.
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