"Всьо зрозуміло, по зальоту". Українці клепають жарти про новоспеченого батька пса Патрона
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Цуценята вже з мамою
Мережу в Україні сколихнула радісна новина — пес Патрон став батьком. Щоправда, й тут українці не втримались від шпильок та дотепних жартів.
"Телеграф" зібрав найсмішніші коментарі з Threads про радісну новину. Зауважимо, що тільки нещодавно пес Патрон одружився зі своєю обраницею Ланою.
"Я знаю, ви чекали на цю новину: ми з Ланою стали батьками", — йдеться в Instagram.
На фото показали Лану та кількох цуценят, яким мордочки закрили смайликами. Достеменно не відомо це було жартом чи дійсно цуценят "захищають" від не добрих очей. Втім українці в мережі вже жартують, що весілля було по "зальоту".
Найдотепніші коментарі:
- Понятно, весілля по зальоту було…ну всі і так догадувались єслі чєсно.
- Лана через місяць "мій чоловік професійний шахрай".
- 1) Пес Патрон помічає, що щенята не схожі на нього
- 2) Пес Патрон дізнається, що його дружина вела подвійне життя, а коханець насправді якийсь бродяга
- 3) Починається публічний скандал: ЗМІ безжалісно усе в подробицях підсвічує
- 4) Розлучення та поділ майна: навпіл будку, миску і сирную сосіску.
- Але хоча б, як законослухняний пес, одружився!
- Ну мене дуже усміхнули ті смайлики на мордочках цуциків.
- Які молодці, тепер дитят ніхто не зіврочити.
Раніше "Телеграф" розповідав, що жінка привезла шпіца до ветеринарної клініки, підозрюючи, що в собаки рак. Однак обстеження показало: улюблениця вагітна.