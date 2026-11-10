"Всьо зрозуміло, по зальоту". Українці клепають жарти про новоспеченого батька пса Патрона

Цуценята вже з мамою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Мережу в Україні сколихнула радісна новина — пес Патрон став батьком. Щоправда, й тут українці не втримались від шпильок та дотепних жартів.

"Телеграф" зібрав найсмішніші коментарі з Threads про радісну новину. Зауважимо, що тільки нещодавно пес Патрон одружився зі своєю обраницею Ланою.

"Я знаю, ви чекали на цю новину: ми з Ланою стали батьками", — йдеться в Instagram.

Пес Патрон став батьком

Пес Патрон став батьком

На фото показали Лану та кількох цуценят, яким мордочки закрили смайликами. Достеменно не відомо це було жартом чи дійсно цуценят "захищають" від не добрих очей. Втім українці в мережі вже жартують, що весілля було по "зальоту".

Найдотепніші коментарі:

Понятно, весілля по зальоту було…ну всі і так догадувались єслі чєсно.

Лана через місяць "мій чоловік професійний шахрай".

1) Пес Патрон помічає, що щенята не схожі на нього

2) Пес Патрон дізнається, що його дружина вела подвійне життя, а коханець насправді якийсь бродяга

3) Починається публічний скандал: ЗМІ безжалісно усе в подробицях підсвічує

4) Розлучення та поділ майна: навпіл будку, миску і сирную сосіску.

Але хоча б, як законослухняний пес, одружився!

Ну мене дуже усміхнули ті смайлики на мордочках цуциків.

Які молодці, тепер дитят ніхто не зіврочити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жінка привезла шпіца до ветеринарної клініки, підозрюючи, що в собаки рак. Однак обстеження показало: улюблениця вагітна.