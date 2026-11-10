Кому в Україні потрібно міняти права водія: обов'язкові випадки

Старий зразок документа сам по собі не зобов’язує водія отримувати нове посвідчення

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В Україні водійське посвідчення необхідно замінити, якщо змінилися персональні дані власника або документ став непридатним для використання. Втрачені та викрадені права потрібно відновити.

У яких випадках водієві потрібен новий документ і коли обмін залишається добровільним, розповідає "Телеграф". Підстави для заміни залежать від стану посвідчення, актуальності відомостей у ньому та строку його дії.

Зміна даних, пошкодження та втрата прав

Заміна обов’язкова в разі зміни персональних даних, зазначених у посвідченні: прізвища, імені або по батькові. Наприклад, після зміни прізвища у зв’язку з одруженням необхідно оновити й водійські права. Сам факт одруження без зміни даних не створює такого обов’язку.

Ще одна підстава – пошкодження документа. Якщо написи, фотографія або інші елементи більше не дають змоги прочитати відомості чи ідентифікувати власника, посвідчення підлягає обміну. Незначні сліди використання та пошкодження, через яке документ неможливо нормально використовувати, – це різні ситуації.

У разі втрати або крадіжки посвідчення відновлюють: замість втраченого водій отримує новий документ. Для обміну або відновлення можна звернутися до сервісного центру МВС. Порядок оформлення залежить від причини звернення.

Якщо пошкодження заважає прочитати відомості або встановити особу власника, документ підлягає обміну Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли змінюють перше посвідчення водія

Перше посвідчення водія в Україні видають на два роки. Після закінчення цього строку його обмінюють на постійне. Порядок такого обміну залежить від порушень, скоєних водієм під час дії першого документа.

Якщо за цей період людина вчинила не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, обмін проводять без іспитів. За трьох і більше таких порушень для отримання нового посвідчення потрібно скласти теоретичний і практичний іспити.

Для першого посвідчення з простроченим строком дії передбачено спеціальне правило на період воєнного стану: з ним дозволено керувати транспортом. Тому закінчення дворічного строку в цей період саме по собі не означає, що водій зобов’язаний негайно припинити поїздки й обміняти документ.

Посвідчення водія: коли потрібно змінювати і як це зробити/ Інфографіка "Телеграфа"

Чи потрібно змінювати старі права та документ під час відкриття категорії

Чинне посвідчення старого зразка не потрібно змінювати лише через його зовнішній вигляд. Поява нового формату документа не створює загального обов’язку для всіх водіїв звертатися для його заміни. Обмін залишається добровільним, якщо права дійсні, відомості актуальні, а сам документ придатний до використання.

Для посвідчень з обмеженим строком дії закінчення цього строку є підставою для обміну з урахуванням чинних спеціальних правил. Орієнтуватися потрібно на строк конкретного документа, а не лише на рік його видачі чи матеріал, з якого його виготовлено.

Нове посвідчення також оформлюють у разі відкриття додаткової категорії: у ньому мають бути відображені отримані права на керування відповідним транспортом. Це стосується водіїв, які розширюють перелік дозволених категорій, і не вимагає заміни документів у решти власників.

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