Крихкі або занадто сильні: 9 порід собак, яких не можна заводити сім'ям з дітьми

Крихкі кістки, велика сила та захисний інстинкт улюбленця можуть створювати небезпеку під час ігор і прогулянок

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Собака може навчити дитину емпатії та дбайливого ставлення до живої істоти. Та деякі породи кінологи не радять заводити родинам із дітьми.

Як пише kotiliesi.fi, керівниця відділу Фінського кінологічного клубу Кайса Голд назвала породи, які не радить обирати сім’ям із дітьми. Ризики пов’язані з тендітністю тварини, або її силою, розмірами та реакцією на оточення.

Італійський хорт: крихкі кістки й ризик травм

Італійський хорт, або левретка, має тендітний скелет. Під час активної гри маленька дитина може випадково травмувати собаку. Тому ця порода – не найкращий вибір для родини з малечею, яка ще не вміє контролювати силу рухів.

Італійський хорт (левретка). Фото: zoobonus.ua

Навіть серед найменших собак є породи з міцними кістками. Наприклад, чихуахуа може бути витривалішою за інших мініатюрних собак. Та грубого поводження не витримає жодна порода: дорослим потрібно пояснити дитині, що тварина теж відчуває біль.

Той-тер'єр: небезпека необережних ігор

Той – маленький собака з крихкими кістками. Активні й галасливі дитячі ігри можуть призвести до випадкових травм. Родині, яка обирає такого улюбленця, слід зважати на його фізичну вразливість.

Лабрадор: лагідний характер не скасовує сили

Лабрадорів часто вважають добрими сімейними собаками, однак на прогулянці вони можуть сильно тягнути повідець. Побачивши зайця чи білку, він може різко кинутися навздогін. Утримати собаку вагою 30–40 кілограмів буває складно навіть дорослому чоловікові, а 15-річному підлітку – тим паче.

Цуценя лабрадора. Фото: OLX

Золотистий ретривер: складнощі під час вигулу

Золотистий ретривер може виявитися набагато сильнішим, ніж здається через його лагідність і схожість із плюшевим ведмедиком. Якщо родина планує доручати прогулянки дитині, варто врахувати, що собака може тягнути повідець або переслідувати дрібних тварин.

Золотистий ретривер. Фото: Вікіпедія

Курцхаар: енергія та мисливська схильність

Німецький лягавий собака, або курцхаар, – енергійна порода. Дитині може бути складно впоратися з таким собакою на прогулянці, а мисливська схильність переслідувати здобич ускладнює щоденний вигул.

Водночас кожен собака має індивідуальні особливості. Енергійних представників мисливських порід можна навчити спокійно ходити на повідці. Та й кидатися навздогін схильний не кожен лягавий чи гончий.

Німецький дог: великі розміри небезпечні для малечі

Німецький дог може бути надзвичайно лагідним, але навіть приязна поведінка такого велетня становить ризик. Зрадівши гостям, він може стрибнути на них і збити з ніг. А прагнучи бути ближче до маленької дитини, здатен випадково сісти на неї або притиснути своєю вагою.

Німецький дог. Фото: Інформатор

Ірландський вовкодав: приязність із ризиком падінь

Ірландський вовкодав – ще одна гігантська порода, розміри якої потрібно враховувати родинам із маленькими дітьми. Навіть лагідний улюбленець може не усвідомлювати власних габаритів. Бажання привітатися чи пригорнутися здатне спричинити небезпечну ситуацію під час звичайного спілкування вдома.

Ірландський вовкодав. Фото: mops.ua

Піренейський мастиф: захист родини від гостей

Піренейського мастифа вивели для охорони худоби, тому в нього сильно розвинений інстинкт захищати свою "зграю". Поява гостя може викликати захисну реакцію. Особливо ризиковано, коли діти галасливо граються: собака може сприйняти це як загрозу комусь із родини.

Піренейський мастиф. Фото: mops.ua

Кавказька вівчарка: дитячу боротьбу може сприйняти як напад

Кавказька вівчарка також належить до собак, яких вивели для охорони худоби. Коли дітлахи кричать і борються між собою, вона може не розпізнати гру та спробувати захистити дитину зі своєї родини від чужої. Через сильний охоронний інстинкт таке втручання може мати тяжкі наслідки.

Кавказька вівчарка. Фото: Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, який колір практично не бачать собаки. Зокрема, їм складніше розрізняти червоні та помаранчеві предмети, тоді як сині та жовті відтінки помітні значно краще.