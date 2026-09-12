Вийшли з моди. 9 порід собак, яким загрожує зникнення

Колись ці чотирилапі були дуже популярними

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Деякі породи собак можуть зникнути, бо "вийшли з моди". Цих красивих, відданих та колись дуже популярних тварин тепер люди заводять вкрай рідко, тому розведення критично скоротилося.

За даними найстарішої та найбільшої у Великій Британії організації з кінології та собаківництва, зникнення загрожує 42 породам собак. Ще 34 породи визначили як "вразливі".

У категорію вразливих увійшли породи, представники якої сумарно мають менш як 300 пологів на рік на території Британії. Сумне перше місце серед цього списку належить породі бородатий колі, народжуваність якої скоротилася з 420 у 2018 році до 281 у 2022. "Телеграф" розповідає про десять порід собак, яким найбільше загрожує вимирання:

Бородатий коллі

Цьому виду зникнення загрожує найбільше. У 2024 році у Британії на світ з'явилося лише 281 цуценя цієї породи.

Бородатий коллі. Фото: animalia

Бладгаунд

Це — великий гончий собака з чудовим нюхом. Його розводили у Великобританії ще до 1300 року. У Шотландії він вважався псом-детективом та приблизно до 1600 року допомагав ловити бандитів та крадіїв худоби.

Колі короткошерстий

Це — одна з найдавніших порід собак, яка походить із Великої Британії. Вони спритні та енергійні, тому потребують регулярних фізичних навантажень.

Колі короткошерстий. Фото: Вікіпедія

Денді-Дінмонт-тер’єр

Денді-Дінмонт-тер’єр — єдина порода собак, названа на честь вигаданого персонажа. Маленький або середнього розміру тер'єр має довге, низьке тіло, великі виразні очі та гарна шерсть. Однак щорічно у світі народжується менш як 300 цуценят цієї породи.

Дірхаунд

Стародавній шотландський вовкодав, елегантний і спортивний. Спочатку порода називалася шотландським вовчим собакою, але коли популяція вовків почала зникати, її переспрямували на оленів.

Дірхаунд. Фото: Догсі

Англійський сетер

Це доброзичливі, добродушні собаки, прив'язані до своїх сімей. Вони жваві та товариські собаки. Породу було створено у Великій Британії, проте зараз вона на межі зникнення.

Англійський сетер. Фото: purina.ua

Англійський той-тер'єр

Маленька порода тер'єрів з групи "іграшкових" собак. Це гладкошерсті песики чорно кольору із загостреними прямо-стоячими вухами. Вони дуже милі, але зараз той-тер'єрів витісняють інші породи.

Англійський той-тер'єр. Фото: purina.ua

Фоксхаунд

Ця порода собак належить до групи гончих, вона має видатну здатність до полювання та чудові фізичні характеристики. Також вважаэться однією з найрозумніших порід.

Фокстер'єр гладкошерстий

На початку 20-го століття фокстер’єр був найпопулярнішою породою в Британії, але з того часу популярність цієї породи дуже впала. Щороку у країні народжується менш як 100 цуценят.

Нагадаємо, кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь розповіла "Телеграфу", що насправді робить собаку відданою. Головне — не порода.