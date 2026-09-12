Вийшли з моди. 9 порід собак, яким загрожує зникнення
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Колись ці чотирилапі були дуже популярними
Деякі породи собак можуть зникнути, бо "вийшли з моди". Цих красивих, відданих та колись дуже популярних тварин тепер люди заводять вкрай рідко, тому розведення критично скоротилося.
За даними найстарішої та найбільшої у Великій Британії організації з кінології та собаківництва, зникнення загрожує 42 породам собак. Ще 34 породи визначили як "вразливі".
У категорію вразливих увійшли породи, представники якої сумарно мають менш як 300 пологів на рік на території Британії. Сумне перше місце серед цього списку належить породі бородатий колі, народжуваність якої скоротилася з 420 у 2018 році до 281 у 2022. "Телеграф" розповідає про десять порід собак, яким найбільше загрожує вимирання:
Бородатий коллі
Цьому виду зникнення загрожує найбільше. У 2024 році у Британії на світ з'явилося лише 281 цуценя цієї породи.
Бладгаунд
Це — великий гончий собака з чудовим нюхом. Його розводили у Великобританії ще до 1300 року. У Шотландії він вважався псом-детективом та приблизно до 1600 року допомагав ловити бандитів та крадіїв худоби.
Колі короткошерстий
Це — одна з найдавніших порід собак, яка походить із Великої Британії. Вони спритні та енергійні, тому потребують регулярних фізичних навантажень.
Денді-Дінмонт-тер’єр
Денді-Дінмонт-тер’єр — єдина порода собак, названа на честь вигаданого персонажа. Маленький або середнього розміру тер'єр має довге, низьке тіло, великі виразні очі та гарна шерсть. Однак щорічно у світі народжується менш як 300 цуценят цієї породи.
Дірхаунд
Стародавній шотландський вовкодав, елегантний і спортивний. Спочатку порода називалася шотландським вовчим собакою, але коли популяція вовків почала зникати, її переспрямували на оленів.
Англійський сетер
Це доброзичливі, добродушні собаки, прив'язані до своїх сімей. Вони жваві та товариські собаки. Породу було створено у Великій Британії, проте зараз вона на межі зникнення.
Англійський той-тер'єр
Маленька порода тер'єрів з групи "іграшкових" собак. Це гладкошерсті песики чорно кольору із загостреними прямо-стоячими вухами. Вони дуже милі, але зараз той-тер'єрів витісняють інші породи.
Фоксхаунд
Ця порода собак належить до групи гончих, вона має видатну здатність до полювання та чудові фізичні характеристики. Також вважаэться однією з найрозумніших порід.
Фокстер'єр гладкошерстий
На початку 20-го століття фокстер’єр був найпопулярнішою породою в Британії, але з того часу популярність цієї породи дуже впала. Щороку у країні народжується менш як 100 цуценят.
Нагадаємо, кінологиня приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь розповіла "Телеграфу", що насправді робить собаку відданою. Головне — не порода.