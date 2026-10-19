Хрупкие или слишком сильные: 9 пород собак, которых нельзя заводить семьям с детьми

Хрупкие кости, большая сила и защитный инстинкт питомца могут создавать опасность во время игр и прогулок

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Собака может научить ребенка эмпатии и бережному отношению к живому существу. Однако кинологи не рекомендуют заводить некоторые породы семьям с детьми.

Как пишет kotiliesi.fi, руководитель отдела Финского кинологического клуба Кайса Голд назвала породы, которые не советует выбирать семьям с детьми. Риски связаны с хрупкостью животного, или его силой, размерами и реакцией на окружающих.

Итальянская борзая: хрупкие кости и риск травм

Итальянская борзая, или левретка, отличается хрупким скелетом. Во время активной игры маленький ребенок может случайно травмировать собаку. Поэтому эта порода – не лучший выбор для семьи с малышами, которые еще не умеют контролировать силу движений.

Итальянская борзая (левретка). Фото: zoobonus.ua

Даже среди самых маленьких собак есть породы с крепкими костями. Например, чихуахуа может быть выносливее других миниатюрных собак. Но грубого обращения не выдержит ни одна порода: взрослым нужно объяснить ребенку, что животное тоже чувствует боль.

Той-терьер: опасность неосторожных игр

Той – маленькая собака с хрупкими костями. Активные и шумные детские игры могут привести к случайным травмам. Семье, которая выбирает такого питомца, следует учитывать его физическую уязвимость.

Лабрадор: добрый характер не отменяет силы

Лабрадоров часто считают хорошими семейными собаками, однако на прогулке они могут сильно тянуть поводок. Увидев зайца или белку, собака может резко броситься за ними. Удержать собаку весом 30–40 килограммов бывает сложно даже взрослому мужчине, а 15-летнему подростку – тем более.

Щенок лабрадора. Фото: OLX

Золотистый ретривер: сложности во время прогулки

Золотистый ретривер может оказаться намного сильнее, чем кажется из-за его добродушия и сходства с плюшевым мишкой. Если семья планирует поручать прогулки ребенку, следует учитывать, что собака может тянуть поводок или преследовать мелких животных.

Золотистый ретривер. Фото: Википедия

Курцхаар: энергия и охотничий инстинкт

Немецкая короткошерстная легавая, или курцхаар, – энергичная порода. Ребенку может быть сложно справиться с такой собакой на прогулке, а охотничий инстинкт, побуждающий преследовать добычу, усложняет ежедневный выгул.

При этом у каждой собаки есть индивидуальные особенности. Энергичных представителей охотничьих пород можно научить спокойно ходить на поводке. И далеко не каждая легавая или гончая склонна бросаться вдогонку.

Немецкий дог: крупные размеры опасны для малышей

Немецкий дог может быть чрезвычайно добродушным, но даже дружелюбное поведение такого великана представляет риск. Обрадовавшись гостям, он может прыгнуть на них и сбить с ног. А стремясь быть ближе к маленькому ребенку, способен случайно сесть на него или придавить своим весом.

Немецкий дог. Фото: Информатор

Ирландский волкодав: дружелюбие сопряжено с риском падений

Ирландский волкодав – еще одна гигантская порода, размеры которой нужно учитывать семьям с маленькими детьми. Даже добродушный питомец может не осознавать своих габаритов. Желание поздороваться или прижаться может создать опасную ситуацию во время обычного общения дома.

Ирландский волкодав. Фото: mops.ua

Пиренейский мастиф: защита семьи от гостей

Пиренейского мастифа вывели для охраны скота, поэтому у него сильно развит инстинкт защищать свою "стаю". Появление гостя может вызвать защитную реакцию. Особенно рискованно, когда дети шумно играют: собака может воспринять это как угрозу кому-то из членов семьи.

Пиренейский мастиф. Фото: mops.ua

Кавказская овчарка: детскую борьбу может принять за нападение

Кавказская овчарка также относится к собакам, выведенным для охраны скота. Когда детвора кричит и борется между собой, она может не распознать игру и попытаться защитить ребенка из своей семьи от чужого. Из-за сильного охранного инстинкта такое вмешательство может иметь тяжелые последствия.

Кавказская овчарка. Фото: Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой цвет собаки почти не различают. В частности, им сложнее различать красные и оранжевые предметы, тогда как синие и желтые оттенки они замечают значительно лучше.