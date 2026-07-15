Собака спить між вами в ліжку? Кінолог пояснила, чому це може бути проблемою

Яку помилку роблять навіть турботливі господарі

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Багато власників собак не уявляють сну без свого улюбленця поруч, адже це здається проявом любові та довіри. Але деякі звички під час спільного відпочинку можуть впливати на поведінку тварини більше, ніж здається.

Експерт, кінолог приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь пояснила "Телеграфу", яке місце собаки у ліжку може стати проблемою і як правильно встановити межі.

"Бувають моменти, коли чоловік із дружиною сплять у ліжку, а собака залазить між ними й намагається їх розсунути. Це неправильно, тоді її потрібно забрати. Вона має спати з одного боку" Тетяна Працонь

Вона зазначає, що сама присутність собаки у ліжку не є проблемою. Однак у природі собаки сприймають високе положення як ознаку статусу, тому сон на подушці біля голови власника або між подружжям може створювати неправильне розуміння ролей. Важливо, щоб тварина спала нижче голови — наприклад, у ногах або збоку — і розуміла правила.

Собака спить між подружжям. Фото: згенероване ШІ

Собака має знати, що ліжко належить власнику: вона може зайти туди лише після запрошення і повинна без спротиву залишити місце, коли її про це просять. Такий підхід допомагає зберегти комфортні стосунки між людиною та улюбленцем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про що потрібно знати перед тим, як завести цуценя.