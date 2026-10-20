Не 22 і не 18: названо ідеальну температуру для дому, яка заощадить ваш бюджет

Фахівець поділився простими та ефективними порадами

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В осінній та зимовий періоди оптимальна температура в будинку становить близько 20°C. Даний показник дозволяє підтримувати комфортне тепло та не змушує систему опалення працювати довше.

Про це пише Mirror. Експерт з енергетики з компанії The Solar Co Джордж Пенні каже, що за такої температури більшість людей почуваються комфортно.

"Якщо ви встановите більш високе значення, ви фактично дасте своєму котлу команду продовжувати працювати доти, доки він не досягне температури, яка навряд чи вам знадобиться для комфортного перебування. На практиці це означає, що потрібно встановити включення опалення приблизно за 30 хвилин до вашого пробудження, щоб на момент пробудження у вашому будинку вже була комфортна температура, а не чекати, поки прогріються радіатори", — зазначив експерт.

Хоча, класичним стандартом комфорту та золотою серединою для житлових приміщень вважалося 22°C. А 18 градусів за Цельсієм часто називають нижньою межею комфорту.

Яка температура ідеальна для дому взимку. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Головне – щоб температура не опускалася нижче 16 градусів. Оскільки в такому разі може утворитися вогкість.

"Якщо вам менше 65 років, ви здорові та активні, ви можете спокійно підтримувати в будинку нижчу температуру, якщо вам комфортно. Головне — не опускатися нижче 16°C на тривалий час, оскільки це може сприяти утворенню вогкості і зробити навколишнє середовище справді неприємним", — додав Пенні.

Стівен Хенкінсон, експерт з енергоефективності з компанії Electric Radiators Direct, порекомендував:

"Щойно температура опускається нижче 15°C, доцільно почати опалювати будинок. В ідеалі, слід підтримувати температуру в житлових приміщеннях на рівні не нижче 18°C, хоча багато хто воліє, щоб у вітальні було трохи тепліше".

Зекономити допомагають прості звички: закривати штори з настанням темряви, оскільки це зменшує втрату тепла і не перегріватиме кімнати без необхідності. Навіть зниження температури на градус може помітно вплинути на витрати на опалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі показали, як за допомогою гирь обігріти квартиру. Незвичайний лайфхак здивував українців.