Не 22 и не 18: названа идеальная температура для дома, которая сэкономит ваш бюджет

Специалист поделился простыми и эффективными советами

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В осенний и зимний периоды оптимальная температура в доме составляет около 20°C. Данный показатель позволяет поддерживать комфортное тепло, и не заставляет систему отопления работать дольше.

Об этом пишет Mirror. Эксперт по энергетике из компании The Solar Co Джордж Пенни говорит, что при такой температуре большинство людей чувствуют себя комфортно.

"Если вы установите более высокое значение, вы фактически дадите своему котлу команду продолжать работать до тех пор, пока он не достигнет температуры, которая вряд ли вам понадобится для комфортного пребывания. На практике это означает, что нужно установить включение отопления примерно за 30 минут до вашего пробуждения, чтобы к моменту пробуждения в вашем доме уже была комфортная температура, а не ждать, пока прогреются радиаторы", — отметил эксперт.

Хотя, классическим стандартом комфорта и золотой серединой для жилых помещений считалось 22°C. А 18 градусов по Цельсию часто называют нижней границей комфорта.

Какая температура идеальна для дома зимой. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Главное — чтобы температура не опускалась ниже 16 градусов. Поскольку в таком случае может образоваться сырость.

"Если вам меньше 65 лет, вы здоровы и активны, вы можете спокойно поддерживать в доме более низкую температуру, если вам комфортно. Главное — не опускаться ниже 16°C на длительное время, так как это может способствовать образованию сырости и сделать окружающую среду действительно неприятной", — добавил Пенни.

Стивен Хэнкинсон, эксперт по энергоэффективности из компании Electric Radiators Direct, порекомендовал:

"Как только температура опускается ниже 15°C, целесообразно начать отапливать дом. В идеале, следует поддерживать температуру в жилых помещениях на уровне не ниже 18°C, хотя многие предпочитают, чтобы в гостиных было немного теплее".

Сэкономить помогают простые привычки: закрывать шторы с наступлением темноты, поскольку это уменьшает потерю тепла и не перегревать комнаты без необходимости. Даже снижение температуры на один градус может заметно повлиять на расходы на отопление.

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