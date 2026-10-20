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Тьмяний паркет заграє по-новому: що додати у воду під час миття підлоги

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Як повернути блиск тьмяному паркету
Як повернути блиск тьмяному паркету. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий домашній засіб для догляду за деревиною

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Замість того щоб витрачати гроші на агресивну побутову хімію для догляду за паркетом і дерев’яною підлогою, варто зазирнути на власну кухню. Засіб, який поверне блиск і колір потьмянілим меблям і підлозі, можна знайти поруч із чашкою чаю.

Якщо ви хочете повернути блиск темній підлозі, використовуйте міцний чайний настій, радить польський портал Shareinfo. Природні дубильні речовини, що містяться в чаї, дбайливо очищують, полірують і захищають деревину, не залишаючи липких слідів.

Однак важливо врахувати, що на світлій деревині розчин може назавжди залишити темний відтінок. Не використовуйте його також на олійних і глянцевих поверхнях без попередньої перевірки.

Як приготувати розчин для підлоги

Залийте 3–4 чайні пакетики літром окропу й залиште приблизно на 20 хвилин, щоб настій охолов. Потім розведіть його водою у пропорції 1:1.

Міцний чайний настій допомагає повернути блиск потьмянілій дерев’яній підлозі
Міцний чайний настій допомагає повернути блиск потьмянілій дерев’яній підлозі. Фото згенеровано ШІ

Спочатку перевірте засіб на непомітній ділянці. Якщо все гаразд, протирайте підлогу злегка вологою, добре віджатою ганчіркою з мікрофібри. Надлишок води шкодить деревині більше, ніж допомагає, адже паркет може розбухнути. Після цього відразу витріть поверхню насухо, щоб вона блищала рівномірно.

Такий екологічний спосіб допомагає ефективно видаляти легкі забруднення й маскувати потертості, не пошкоджуючи покриття.

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Теги:
#Прибирання #Паркет #Лайфхак #Підлога