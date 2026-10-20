Тьмяний паркет заграє по-новому: що додати у воду під час миття підлоги

Простий домашній засіб для догляду за деревиною

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Замість того щоб витрачати гроші на агресивну побутову хімію для догляду за паркетом і дерев’яною підлогою, варто зазирнути на власну кухню. Засіб, який поверне блиск і колір потьмянілим меблям і підлозі, можна знайти поруч із чашкою чаю.

Якщо ви хочете повернути блиск темній підлозі, використовуйте міцний чайний настій, радить польський портал Shareinfo . Природні дубильні речовини, що містяться в чаї, дбайливо очищують, полірують і захищають деревину, не залишаючи липких слідів.

Однак важливо врахувати, що на світлій деревині розчин може назавжди залишити темний відтінок. Не використовуйте його також на олійних і глянцевих поверхнях без попередньої перевірки.

Як приготувати розчин для підлоги

Залийте 3–4 чайні пакетики літром окропу й залиште приблизно на 20 хвилин, щоб настій охолов. Потім розведіть його водою у пропорції 1:1.

Міцний чайний настій допомагає повернути блиск потьмянілій дерев’яній підлозі. Фото згенеровано ШІ

Спочатку перевірте засіб на непомітній ділянці. Якщо все гаразд, протирайте підлогу злегка вологою, добре віджатою ганчіркою з мікрофібри. Надлишок води шкодить деревині більше, ніж допомагає, адже паркет може розбухнути. Після цього відразу витріть поверхню насухо, щоб вона блищала рівномірно.

Такий екологічний спосіб допомагає ефективно видаляти легкі забруднення й маскувати потертості, не пошкоджуючи покриття.