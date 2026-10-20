Тусклый паркет заиграет по-новому: что нужно добавить в воду при мытье пола

Простое домашнее средство для ухода за деревом

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Вместо того чтобы тратить деньги на агрессивную бытовую химию для ухода за паркетом и деревянными полами, стоит заглянуть на собственную кухню. Средство для возвращения блеска и цвета потускневшей мебели и напольным покрытиям находится рядом с чашкой чая.

Если вы хотите вернуть блеск темному полу, используйте крепкий чайный настой, советует польский портал Shareinfo . Содержащиеся в чае природные дубильные вещества бережно очищают, полируют и защищают древесину, не оставляя липких следов.

Но важно учесть, что на светлой древесине раствор может оставить темный оттенок, причем навсегда. Не применяйте его и на маслянистых и глянцевых поверхностях без предварительной проверки.

Как приготовить раствор для пола

Залейте 3-4 чайных пакетика литром кипятка и оставьте минут на 20, пока настой остынет. Затем разведите его водой в пропорции 1:1.

Крепкий чайный настой помогает вернуть блеск потускневшему деревянному полу. Фото сгенерировано ИИ

Сначала проверьте средство на незаметном участке. Если все в порядке, протирайте пол слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой из микрофибры. Избыток воды приносит дереву больше вреда, чем пользы, ведь паркет может разбухнуть. После этого сразу вытрите поверхность насухо, чтобы появился ровный блеск.

Такой экологичный метод помогает эффективно удалять легкие загрязнения и маскировать потертости без вреда для покрытия.