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Пил зникне, але оздоблення постраждає: чим небезпечний лайфхак із кондиціонером для білизни

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Засіб може зіпсувати дорогий ремонт
Засіб може зіпсувати дорогий ремонт. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Разом із приємним запахом можна отримати проблеми

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Кондиціонер для білизни використовують і поза пранням. В інтернеті радять розводити його у воді й протирати стіни: нібито вони менше притягуватимуть пил, а в кімнаті надовго залишиться приємний аромат. На перший погляд, ідея здається вдалою, але цей спосіб має суттєві недоліки.

Компоненти засобу можуть пошкодити фарбу й шпалери, залишити розводи й навіть вплинути на вологість стін, зазначає німецький портал Merkur.de.

Чому кондиціонер допомагає від пилу

Спосіб працює завдяки катіонним поверхнево-активним речовинам у складі кондиціонера. Їхні позитивно заряджені молекули осідають на поверхні й нейтралізують її електричний заряд. Саме статична електрика допомагає домашньому пилу триматися на стінах.

Після обробки залишається тонка плівка: пил гірше прилипає, і його легше прибрати. Ароматизатори поширюють кімнатою інтенсивний запах свіжої білизни, який тримається кілька днів. Спеціальні дорогі засоби для такого прибирання не потрібні – у цьому й полягають простота та дешевизна способу.

Які стіни можуть постраждати від обробки

Короткочасний ефект проти пилу може обернутися пошкодженням оздоблення. Поверхнево-активні речовини й розчинники у складі кондиціонера здатні розм’якшити клей під шпалерами.

На матовій дисперсійній фарбі, силікатних і мінеральних вапняних покриттях кондиціонер нерідко залишає засалені блискучі ділянки й розводи. Колір теж може надовго змінитися – звичайним протиранням цю проблему вже не розв’язати.

Є ризик порушити й мікроклімат. Мінеральні покриття допомагають регулювати вологість у приміщенні. Якщо покрити їх плівкою з компонентів кондиціонера, волозі буде складніше проходити крізь поверхню. За недостатнього провітрювання це підвищує ризик появи плісняви.

Чим протирати стіни від пилу
Кондиціонер для білизни може залишити на стінах розводи й пошкодити їх. Фото згенеровано ШІ

Якщо переборщити з кондиціонером і зробити розчин надто концентрованим, результат буде протилежним: замість захисту на стіні залишиться липкий шар, який збиратиме бруд, пил і жир.

Як знизити ризик і чим замінити кондиціонер

Тим, хто все ж хоче випробувати цей спосіб, важливо дотримуватися пропорцій під час приготування засобу. Щоб не пошкодити поверхню, потрібно розводити не більше однієї частини кондиціонера у трьох-чотирьох частинах теплої води.

Змочіть серветку з мікрофібри в отриманому розчині й добре її відіжміть. Ганчірка має бути ледь вологою. Потім нанесіть суміш на непомітну ділянку – наприклад, за дверима або біля плінтуса – і дайте їй висохнути. Якщо покриття не пошкодилося, а на стіні не утворилася липка плівка, засіб можна використовувати на решті ділянок.

Для регулярного прибирання підійде делікатніший варіант – тепла вода з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду. Гладкі поверхні можна протерти тканиною з кількома краплями гліцерину. Він також залишає тонку пиловідштовхувальну плівку, але не містить агресивних поверхнево-активних речовин.

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Теги:
#Прибирання #Кондиціонер #Лайфхак