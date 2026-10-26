Британка живе без опалення майже шість років: які хитрощі допомагають їй зігрітися

Через зламану систему обігріву журналістка вигадала власні способи працювати й відпочивати в холоді

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Британська журналістка-фрилансерка Саманта Рі живе без опалення з грудня 2020 року. Тоді воно зламалося, і численні візити інженерів так і не допомогли його відремонтувати.

Саманта працює з дому, тож вигадала власні способи зігрітися: носить кашемірові светри колишніх партнерів і робить короткі перерви на йогу посеред робочого дня. Вона описала їх в колонці для The Sun.

Теплий одяг і перерви допомагають працювати вдома без опалення

Кашемір, що залишився після стосунків

Кілька років тому Саманта перестала активно намагатися полагодити опалення. Тепер її стримує ще й думка про те, скільки коштуватиме його використання.

"Навіть якби можна було помахати чарівною паличкою, щоб воно запрацювало, я б надто боялася вартості, щоб ним користуватися", – зізналася журналістка-фрилансерка Саманта Рі.

Від холоду її передусім рятує колекція кашемірових светрів, які колись належали її колишнім. Саманта без зайвої серйозності описує свою схему: у прохолодний день просить позичити светр, який їй сподобався, забирає його додому, а потім не повертає. До того часу, як стосунки закінчуються, власник зазвичай уже забуває про річ.

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Лижна термобілизна й рукавички для роботи

У сильний холод журналістка вдягає базовий шар лижного одягу. На лижах вона не катається: її не приваблює перспектива їхати у відпустку на мороз і повертатися з травмами. Та товста термобілизна, яку їй колись подарували, стала в пригоді вдома. Одяг, розрахований на засніжені гори Швейцарії, добре захищає і від холоду на кухні. Зауважимо, у Лондоні, де живе журналістка, середня температура взимку +2... +8 градусів.

З руками впоратися складніше. У товстих рукавичках незручно застеляти ліжко, користуватися телефоном і працювати за ноутбуком. Тому вже кілька років Саманта носить рукавички без пальців, призначені для людей з артритом.

"Вони чудові, бо не громіздкі, тож я можу займатися всім, що зазвичай роблю, поки їх ношу", – пояснила журналістка.

Рукавички без пальців допомагають працювати й зігріватися в холодній квартирі

52 хвилини роботи – і час на йогу

Саманта намагається не сидіти нерухомо довше ніж годину. Вона ставить таймер на 52 хвилини й підводиться, щойно він дзвонить. Цю ідею журналістка запозичила в бізнесвумен Мішель Моне, яка радила після такого відрізка роботи робити 17-хвилинну перерву. Саманта пристосувала пораду до холодної квартири: обирає відео на YouTube, розстеляє килимок і займається віньяса-йогою 15–20 хвилин.

Раз на день вона робить довшу перерву й іде до спортзалу або басейну, щоб порухатися в теплішому приміщенні.

Короткі перерви на йогу допомагають зігрітися в холодній квартирі

Гаряча вечеря й дві ковдри в одній

Увечері Саманта їсть гарячу вечерю – часто це рагу з мультиварки – і вмощується в ліжку дивитися телевізор. Щоправда, зізнається, що іноді там само й вечеряє.

Зігріває її дуже товста ковдра із суміші гусячого пуху та пера. Комплект складається з двох частин: легкої літньої та середньої, призначеної для прохолодної погоди. Їх можна з’єднати ґудзиками. Саме під такою подвійною ковдрою журналістка проводить вечори.

Як повідомляв "Телеграф", чоловік підтримує вдома температуру 18°C, а зігрівається багатошаровим одягом, рухом і теплою постіллю. Він також використовує тепло сонця.