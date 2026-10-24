Чотири роки без опалення та платіжок: жінка розкрила свій секрет виживання взимку

Як скоротити витрати на світло

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Жителька Единбурга Кетрін уже кілька років не вмикає електричні радіатори й заощаджує на рахунках за енергію. Зберігати тепло їй допомагають кілька простих правил.

Невеликий тепловентилятор вона вмикає лише у виняткових випадках: коли вдома холодніше за 10°C або перед приходом гостей. Про це повідомляє iNews.

Зігріватися й захищатися від протягів

Експеримент розпочався 2021 року, коли Кетрін переїхала в окрему квартиру. Жінка живе сама й хотіла стримати зростання витрат. Першу зиму їй допомогли пережити термобілизна, гарячі напої та плед із підігрівом. Частина тепла надходила із сусідніх квартир.

"Я виросла в будинку без центрального опалення, тому знала, що це можливо. Ми завжди переживали зиму, намагаючись зігріти себе й кімнату, у якій перебували", – розповіла Кетрін.

За її словами, важливе значення має тканина одягу, а не лише кількість шарів. Знайома стилістка порадила їй спробувати кашемірову термобілизну. Кетрін вважає її найтеплішою з тих, які носила. А замість придбаного ущільнювача від протягів вона використовує згорнутий рушник: йому легко надати потрібної форми й закрити щілини біля дверей і вікон.

Стежити за вологістю та споживанням енергії

Одного разу кімнатний прилад показав вологість 70%. Щоб знизити вологість у квартирі, Кетрін вмикає додатковий віджим білизни й ставить поглиначі вологи у вітальні, кухні та ванній. Вони збирають воду без використання електроенергії. Взимку експерти рекомендують підтримувати вологість на рівні близько 50%, щоб на вікнах не з'являвся конденсат, а на стінах – пліснява.

"Я попросила орендодавця встановити розумний лічильник. Через кілька місяців він показав, що я витрачаю на електроенергію лише близько 80 фунтів (4,8 тис. грн, – ред.) на місяць, і мені вдалося домовитися про зменшення автоматичного платежу до 90 фунтів (зі 120, — Ред.)", – повідомила жінка.

Рухатися щогодини й бувати в теплих приміщеннях

"Я ставлю нагадування, щоб щогодини вставати й рухатися або робити легку розминку", – поділилася Кетрін. Кілька разів на день вона виходить на прогулянку із собакою. Такі перерви допомагають їй зігрітися після сидячої роботи вдома.

Щодня жінка проводить кілька годин у теплому будинку літнього батька, за яким доглядає. Раніше вона працювала в теплі – у кафе або бібліотеці. Комфортною для себе температурою вдома Кетрін вважає 16°C. Водночас Центр сталої енергетики рекомендує підтримувати вдень температуру 18–21°C.

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Як повідомляв "Телеграф", щоб заощадити на опаленні, його можна налаштувати так, щоб воно вмикалося приблизно за 30 хвилин до пробудження. Увечері варто закривати штори – це зменшить втрату тепла. Докладніше – у рекомендаціях щодо економії.