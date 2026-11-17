Серед акційних пропозицій – тверді сири, нарізка та плавлені сири Sertop

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У вівторок, 17 листопада, в "АТБ" завершується акція на низку сирів "Звенигора", "Комо" та Sertop. Упаковки зі знижками до 30% продають за цінами від 39,50 до 72,90 грн, а заощадити на окремих позиціях можна до 32 грн.

Акційні ціни на сири оприлюднив інтернет-магазин "АТБ". У картках перелічених нижче товарів кінцевою датою знижок зазначено 17 листопада включно, пише "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%

"Звенигора" та "Комо Голландія": скільки коштують упаковки

Твердий сир "Звенигора Сметанковий" жирністю 50% у пакованні 160 г коштує 72,90 грн замість 104,90 грн. Знижка у грошах становить 32 грн – стільки залишається з різниці між звичайною та акційною цінами: 104,90 − 72,90.

За такою самою ціною продають твердий сир "Звенигора Звенигородський" жирністю 50%, також вагою 160 г. Його вартість зменшили зі 104,90 до 72,90 грн, тобто на 32 грн за упаковку.

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Сир "Комо Голландія" у пластинах, жирністю 45% та вагою 135 г, подешевшав із 96,90 до 67,50 грн. Покупець заощаджує 29,40 грн. Серед трьох представлених акційних сирів "Комо" саме ця упаковка має найнижчу ціну.

Два види сиру "Звенигора" мають однакову акційну ціну за 160 г

"Комо Традиційний", "Кантрі" та продукт Sertop з Едамом

Твердий сир "Комо Традиційний" жирністю 50% у пластинах продають по 68,90 грн за 135 г. До знижки він коштував 98,50 грн, отже, різниця становить 29,60 грн.

Напівтвердий "Комо Кантрі" з ароматом топленого молока, жирністю 50%, коштує 69,90 грн замість 99,90 грн за паковання 135 г. Економія на ньому – 30 грн.

Плавлений молоковмісний сирний продукт Sertop із сиром Едам жирністю 40% у пластинах коштує 39,50 грн за 120 г. Його попередня ціна – 54,90 грн. За акцією упаковка дешевша на 15,40 грн; у картці товару вказано знижку 28%.

Акційні упаковки "Комо Традиційний" і "Кантрі" відрізняються в ціні на гривню

Плавлені сири Sertop: мінус 21 гривня

Безлактозний плавлений сир Sertop "Тост" жирністю 42,5% у пластинах продають по 53,90 грн за 130 г. Звичайна ціна становила 74,90 грн, тож знижка дорівнює 21 грн.

Плавлений сир Sertop "Гоуда" жирністю 40% у пакованні такої самої ваги також коштує 53,90 грн замість 74,90 грн. На ньому можна заощадити 21 грн. Для обох позицій зазначена знижка 28% із терміном дії до 17 листопада.

Безлактозний Sertop "Тост" і Sertop "Гоуда" продають за однаковою ціною

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" на одній плитці шоколаду Roshen можна заощадити понад 100 грн.