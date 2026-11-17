Наслідки атаки для окупованого півострова та російського угруповання

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Після успішної атаки на Кримський міст у ніч на 17 листопада Вадим Денисенко оцінив її наслідки. Серед них — практичне й символічне значення руйнувань, фактична блокада Криму, очікуване замовчування проблем окупованого Криму в Росії та удар по військовій логістиці.

Чотири висновки виклав журналіст, народний депутат України 8-го скликання, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він пов’язав наслідки удару з постачанням окупованого півострова та здатністю російських військ посилювати бойові дії на відповідному напрямку.

Нагадаємо, після нічного удару 17 листопада 2026 року обвалився автомобільний проліт Кримського мосту разом з аркою. Конструкції опинилися у воді, а уламки перекрили судноплавний фарватер між Чорним та Азовським морями. Рух поїздів також зупинено.

Уламки переправи перекрили судноплавний фарватер між Чорним та Азовським морями

1. Руйнування мосту має символічне й практичне значення

За оцінкою Денисенка, приблизно рік тому Кримський міст утратив для Володимира Путіна сакральне значення. Натомість російський керівник, як висловився журналіст, перейшов до інших віртуальних реалій, у яких уявляє себе третім полюсом світу та знищує НАТО.

"Попри це, росіяни весь час передавали сигнали: якщо українці ударять по мосту, росіяни знищать мости через Дніпро. Росіяни почали першими. Тепер руйнування мосту, попри все, матиме і символічне, і практичне значення", – переконаний Денисенко.

2. Крим фактично опинився в блокаді

Залізнична частина Кримського мосту після атаки встояла, однак рух поїздів припинили. Росія використовує переправу для перевезення військової техніки, боєприпасів та особового складу, тому зупинка сполучення зачіпає постачання її угруповання.

"Крим де-факто опинився в блокаді. Поромів нема, залізниці нема. Є тільки дорога смерті через так званий сухопутний коридор. Тобто там реально буде дуже погана ситуація", – пише журналіст.

Уражена частина Кримського мосту

3. Росія замовчуватиме проблеми Криму

Денисенко прогнозує, що російський інформаційний простір реагуватиме на наслідки атаки замовчуванням ситуації. За його словами, так уже відбувалося з Курською областю під час української спецоперації та з Бєлгородом під час блекауту: проблемний регіон просто прибирали з інформаційного порядку денного.

"Так буде із Кримом та Севастополем та окупованими частинами України. В інформпросторі Росії Крим просто зникне. А наших інформаційних сил просто недостатньо", – зазначив Вадим Денисенко.

4. Удар обмежить логістику угруповання "Днепр"

"Удар по мосту вплине на воєнну логістику УВ "Днепр". І не дасть можливості росіянам посилити воєнні дії на цьому напрямку", – заявив Вадим Денисенко.

Водночас він вказав на обмеження starshield. За оцінкою Денисенка, вони звужують українські можливості завдавати ударів по так званій трасі "Новоросія", якою проходить сухопутний маршрут.

Як писав "Телеграф", росіяни розповіли деталі атаки на Кримський міст 17 листопада та пояснили, чому ворожа ППО не впоралася із захистом важливої споруди. Вони захоплюються "нереальним таймінгом" українських ударів.