В "АТБ" продають готові гарячі страви: де та скільки коштує обід

У Білій Церкві покупчиня спробувала хот-дог, два бургери, кальцоне та м’ясну піцу

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В одному з магазинів мережі "АТБ" у Білій Церкві покупцям пропонують готові страви, які можна підігріти перед вживанням. Вартість представлених варіантів коливається від 44,90 до 164 гривень.

Своїми враженнями від п’яти страв поділилася користувачка Threads @yulia_musiichuk, яка розповіла про асортимент і ціни на готову їжу в магазині.

Готові страви в "АТБ" продають за ціною від 44,90 до 164 гривень

Хот-дог за 61,50 грн із пшенично-житньою булкою та підкопченою сосискою із сиром здався їй сухим через брак соусів. Курячий бургер за 90,90 грн також не сподобався: усередині були лише курка та сир, а булка нагадувала батон.

"Було сухо, адже мало соусів", – написала вона про хот-дог.

Яловичий бургер за 69,90 грн із котлетою, сиром, огірочками та соусом вона оцінила вище за дорожчий курячий. Кальцоне з куркою та сиром за 44,90 грн, навпаки, назвала напівпорожнім пиріжком, у якому переважало тісто.

М’ясна піца за 164 грн здивувала покупчиню кількістю начинки.

"І тісто смачне! Не робила тут ставку взагалі, але раджу!", – написала дівчина.

Як повідомляв "Телеграф", у службі підтримки мережі "АТБ" пояснили долю непроданих страв наприкінці робочого дня.