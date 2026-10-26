Поспішайте, залишилися лічені дні: в "АТБ" можна зекономити 150 грн на популярному продукті

За "Зоряне Сяйво" правлять 339,90 грн замість 490,55 грн, а акційна пропозиція діє до 27 жовтня

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" знизили ціни на безліч продуктів, серед яких є й солодощі. Приємні знижки дають змогу витратити менше на покупки та додати до звичного набору щось до чаю.

Акційні пропозиції охоплюють різні продукти, тож вибір не обмежується однією позицією, як раніше писав "Телеграф". Для тих, хто планував придбати солодке, серед товарів зі знижкою є цукерки "Світоч" "Зоряне Сяйво".

Детальніше у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня".

Цукерки "Світоч" "Зоряне Сяйво" продають зі знижкою до 27 жовтня

Їхня попередня ціна становила 490,55 грн, а тепер придбати цукерки можна за 339,90 грн. Для цієї пропозиції вказано знижку 30%.

Різниця між старою та акційною вартістю – 150,65 грн. Саме стільки становитиме економія на покупці цих цукерок порівняно з попередньою ціною.

Акційна ціна на "Зоряне Сяйво" триматиметься до 27 жовтня. Пропозиція стане в пригоді тим, хто обирає солодощі для домашнього чаювання чи частування близьких.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" чотири різновиди шоколаду Roshen подешевшали з 67,90 до 37,90 грн за плитку. Знижка становить 44%. Детальніше – про ціну. Акційна ціна діє до 27 жовтня – до цієї дати покупці можуть придбати шоколад зі знижкою.