Найкращий за всі роки: чим вразив диктант з ексзіркою Playboy Астаф'євою (відео)

У мережі бурхливо обговорюють радіодиктант єдності

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У вівторок, 27 жовтня, в Україні відбувся Радіодиктант національної єдності. Цей традиційний диктант приурочений до Дня української мови і писемності. Текст письменника і воїна Артура Дроня читатали учитель Артур Пройдаков і волонтерка Даша Астаф’єва.

Радіодиктант національної єдності. Фото: скріншот

Одразу після Радіодиктанту у соцмережі Threads почалося бурхливе обговорення цієї події. Найбільше коментарів дісталося саме Астаф’євій, яку перед диктантом багато хейтили. Однак в результаті українці, які писали під диктовку Даші, були в захваті.

Ось що писали люди в коментарях:

Це найкраще диктування за всі роки радіодиктанту. Прям як в школі: чітко, зрозуміло, все встигаєш.

Тільки у мене під час диктанту було відчуття, ніби я — школярка, ми пишемо директорську контрольну.

Як відчувалося писати радіодиктант під читку @da_astafieva та @arturproidakov.

Ті, хто писав, що @da_astafieva не впорається, ви лохи. Я вперше писала диктант, здається, тільки через Дашу.

Велика вдячність за текст цьогорічного радіодиктанту — @artur_dron.

@da_astafieva ваша начитка — мед. І ви дуже красиво удєлалі всіх хейтерів.

@da_astafieva неймовірно круто прочитала! Без поспіху, чітко, красиво, глибоко.

"Встав і вийшов" наприкінці диктанту — це було дуже сильно! Класне читання, пишаюсь.

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