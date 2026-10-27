Укр

Лучший за все годы: чем поразил диктант с экс-звездой Playboy Астафьевой (видео)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Дашу Астафьеву называют лучшим диктором национального диктанта Новость обновлена 27 октября 2026, 13:03
Дашу Астафьеву называют лучшим диктором национального диктанта. Фото Скриншот YouTube

В сети бурно обсуждают радиодиктант единства

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Во вторник, 27 октября, в Украине состоялся Радиодиктант национального единства. Этот традиционный диктант приурочен ко Дню украинского языка и письменности. Текст писателя и воина Артура Дроня читали учитель Артур Пройдаков и волонтер Даша Астафьева.

Радиодиктант национального единства
Радиодиктант национального единства. Фото: скриншот

Сразу после радиодиктанта в соцсети Threads началось бурное обсуждение этого события. Больше всего комментариев досталось именно Астафьевой, которую перед диктантом многие хейтили. Однако в результате украинцы, писавшие под диктовку Даши, были в восторге.

Вот что писали люди в комментариях:

  • Это лучшая диктовка за все годы радиодиктанта. Прям как в школе: четко, понятно, все успеваешь.
  • Только у меня во время диктанта было ощущение, будто я школьница, мы пишем директорскую контрольную.
  • Как чувствовалось писать радиодиктант под чтение @da_astafieva и @arturproidakov.
  • Те, кто писал, что @da_astafieva не справится, вы лохи. Я впервые писала диктант, кажется, только через Дашу.
  • Большая благодарность за текст радиодиктанта этого года — @artur_dron.
  • @da_astafieva ваша начитка – мед. И вы очень красиво уделали всех хейтеров.
  • @da_astafieva невероятно круто прочла! Без спешки, четко, красиво, глубоко.
  • "Встал и вышел" в конце диктанта — это было очень сильно! Классное чтение, горжусь.
радиодиктант, Даша Астафьева

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была alyona alyona до большой сцены. Первые заработки с 15 лет и работа в детском саду.

Теги:
#Даша Астафьева #Радиодиктант #Радиодиктант единства