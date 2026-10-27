Завтра в "АТБ" будет на что поохотиться: цена на популярный продукт упадет до 10 грн
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В Threads заинтриговали акцией
В рамках акции, которая может стартовать уже завтра, творожные десерты будут продавать по 10 гривен. Будущее предложение заинтересовало покупателей, которые следят за скидками на продукты.
О возможной акции сообщил аккаунт @super_znyzhky_akcii в Threads. Автор публикации назвал ее спойлером к завтрашним скидкам.
"Сырки по 10 грн??? Сейчас еще нет, а вот завтра – да!!!" – написал автор аккаунта @super_znyzhky_akcii.
Итак, названная цена будет действовать на следующий день после публикации поста, то есть 28 октября. Речь идет именно о сырках: автор отдельно уточнил категорию товара и отметил, что это не две упомянутые марки.
"Это не "Ферма" и не "Злагода", но тоже вкусные", – отметил автор.
Сейчас эти сырки стоят 13,90 гривны за штуку независимо от выбранного вкуса. Покупателям доступны три варианта: клубника, кокос и сгущенное молоко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одном из магазинов сети "АТБ" покупателям предлагают готовые горячие блюда, которые можно быстро разогреть перед употреблением. Также мы рассказывали, где именно продают такую еду и сколько придется заплатить за обед.