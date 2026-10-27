Чому в одних "АТБ" є Coca-Cola та Pepsi, а в інших - дефіцит. Співробітник розкрив секрет

Зараз Кока-колу в "АТБ" завозить безпосередньо постачальник

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ситуація з поставками Coca-Cola та Pepsi Cola в "АТБ" нормалізується, однак наявність напою може дуже відрізнятися у різних супермаркетах. Десь коли та пепсі багато, а десь – обмаль: причина у схемах постачання.

Чи завозять в "АТБ" Coca-Cola та Pepsi Cola

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі. За його словами, в цілому зараз Coca-Cola та Pepsi Cola у супермаркети "АТБ" постачають у достатній кількості.

Проте в деяких магазинах, з власного досвіду зауважила кореспондентка "Телеграфа", напої постачаються у дуже обмежених кількостях. Так, наприклад, виглядає полиця "АТБ" у місті Кам'янське.

Напої в "АТБ" в Кам'янському. Фото: "Телеграф"

Чому в одних "АТБ" коли та пепсі багато, а в інших — дефіцит

Співробітник "АТБ" пояснив цю ситуацію тим, що прямі поставки до магазинів можуть призводити до надлишку товару в одних точках і дефіциту в інших. Раніше постачальники привозили продукцію до розподільчого центру. Там визначали, скільки напоїв потрібно кожному магазину, зважаючи на залишки на полицях і швидкість продажу. На основі цих даних формували обсяги відвантажень.

"Раніше постачальники везли все на склад, на РЦ, на розподільчий центр. І там уже розподіляли, дивилися на залишки в магазинах і везли стільки, скільки потрібно. Вони ще дивляться і на продажі", – розповів співробітник "АТБ".

Тепер Coca-Cola до магазинів привозить безпосередньо постачальник. За словами працівника мережі, він не знає, скільки продукції вже є в конкретній торговій точці. Тому нова партія може надійти навіть туди, де попередню ще не розпродали.

"А зараз везе конкретно постачальник "Кока-коли". І він не володіє інформацією, скільки там залишків, у нас мало чи багато", – пояснив працівник мережі.

На запаси впливає й попит. Співробітник навів приклад магазину, де напій без акції та з вищим цінником продається повільно. Якщо поставки тривають, товару накопичується забагато. А в точках, де його купують активніше, запасів бракує.

"Якщо в нас погано йде, без акції, цінник завищений, то воно в нас стоїть, і нам ще привозять – виходить профіцит. А в якихось магазинах воно більш ходове – буде в дефіциті. Тобто все залежить конкретно від постачальника, який дистрибує "Кока-колу", – сказав співробітник "АТБ".

Чому Coca-Cola поменшало в магазинах

3 вересня 2026 року російський безпілотник атакував підприємство Coca-Cola у Київській області. Виробничий об’єкт зазнав пошкодження. Після удару покупці почали помічати, що напоїв на полицях супермаркетів поменшало. Йдеться про Coca-Cola та інші продукти компанії.

Як знайти Coca-Cola в "АТБ" — лайфхак

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка поділилася лайфхаком, як знайти Coca-Cola в "АТБ", коли є перебої. За її словами, напій можна придбати, якщо прийти в супермаркет одразу після відкриття, о 7-й годині ранку.