Опера під електронні біти: українська співачка Arina Domski представила нову музичну програму

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Уявіть, що знаменита O Fortuna звучить у ритмі електронної музики, а потужний голос оперного сопрано стає частиною DJ-сету. Українська співачка Arina Domski представляє музичну програму, який стирає звичні межі між класикою та сучасною електронною сценою.

Класична музика виходить за межі академічних залів і знаходить нове звучання. У новій програмі оперний вокал поєднується з електронними аранжуваннями та енергією DJ-сету, перетворюючи всесвітньо відомі музичні твори на частину сучасного шоу.

В основі концепції – жанр classical crossover, який об’єднує академічні музичні традиції із сучасними напрямами. Це не просто класика в електронній обробці, а повноцінний музичний формат, де живий оперний голос стає центральним елементом електронного звучання.

У програмі – твори, які впізнають із перших нот: драматична O Fortuna, загадкова Ameno та музика з культового фільму Gladiator. Завдяки новим аранжуванням знайомі мелодії набувають іншої динаміки, водночас зберігаючи свою емоційну силу.

"Для мене класика – це не музика минулого, а мистецтво, яке може звучати актуально в будь-яку епоху. Я не прагну замінити оригінальні твори сучасними версіями. Навпаки, хочу, щоб завдяки новому звучанню люди відкривали для себе світ опери та симфонічної музики. Сучасні аранжування, електронні ритми й нові сценічні формати допомагають зруйнувати стереотип про те, що класика – це складно або нудно", – Arina Domski.

Оперний вокал у новій програмі Arina Domski поєднується з енергією сучасної сцени

Від академічної опери до сучасної електронної сцени

Авторка та головна виконавиця проєкту – українська співачка-сопрано Arina Domski, яка виступає на міжнародних сценах і розвиває напрям classical crossover.

У своїй творчості артистка поєднує академічну вокальну школу із сучасною музичною культурою. Її мета – зробити класичне мистецтво ближчим до нової аудиторії, не втрачаючи його глибини та художньої цінності.

Міжнародне визнання творчості Arina Domski підтверджують престижні музичні відзнаки: золота нагорода European International Music Awards, платинова нагорода LIT Music Awards та дві срібні нагороди Global Music Awards.

Arina Domski поєднує академічний вокал із сучасним звучанням

Класика, яка звучить по-новому

Нова програма пропонує поглянути на відомі музичні твори під іншим кутом. Тут академічна традиція не протиставляється сучасній музиці, а стає її органічною частиною.

Завдяки поєднанню оперного вокалу, електронних ритмів і сучасних сценічних рішень Arina Domski відкриває новий спосіб сприйняття класики – зрозумілий як шанувальникам академічного мистецтва, так і слухачам електронної музики.

Оперний вокал у новій програмі Arina Domski поєднується з сучасним сценічним образом

Нова програма – це зустріч двох музичних світів, у якій класика зберігає свою силу, але отримує нову енергію.