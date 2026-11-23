В "АТБ" те саме коштує копійки

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У "Сільпо" безкоштовно роздають одну з найпотрібніших речей в побуті. Йдеться саме про пластикові ящики для овочів.

Як зазначила українка у Threads, ці ящики стануть в пригоді не тільки у приватному будику. Тим паче, що купувати їх не треба.

"Якщо б війна не забрала у моєї бабці дім і землю — вона була рада таким ящичкам. Вдома завжди зберігались фрукти та овочі ящиками. Памʼятаю, холодна зима, тріск дров у печі і ти йдеш у не опалювальне приміщення, береш з такого ящика мандарин та яблуко. Сільпо — ви класні', — йдеться у повідомленні.

Як видно на фото, у супермаркетах мережі безкоштовно роздають ящики з-під овочів. Їх можна брати в необмеженій кількості для будь-яких потреб. При цьому чимало людей в коментарях розповіли, що в "АТБ" ці ж ящики продають за 5 грн штучка.

Чимало українців відмітило, що ці ящики можуть стати найкращою покупкою для дому. Адже, окрім овочів, у них можна зберігати взуття, миючі засоби, банки тощо. А якщо ящик добре вимити та пофарбувати, він цілком органічно впишеться в інтер'єр. Люди пишуть:

"АТБ" такі тільки продає.

Теж таке бачила. Дуже круто.

Прекрасне рішення. Їм не треба потім думати, як утилізувати ці ящики, а людям легко спакувати покупки в авто.

А хто б був би не радий! Я б дуже.

Коли працювала на одному з магазинів, то в нас ті ящички була на розхват. Дійсно зручна штука. В "АТБ" їх продають по 5 грн.

У наших магазинах їх продають. Купила кілька і у погребі складаю в них пусті банки для консервації.

Дуже зручні та корисні, особливо в приватних будинках, де є багато місця для зберігання…вже багато років зберігаємо картоплю та лук в підвалі в них…тільки треба дно папером чи газетою трохи застелити..

Раніше "Телеграф" розповідав, що ховається за сірими дверима в "АТБ".