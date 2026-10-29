В "АТБ" діють великі знижки: що для прання та прибирання стало дешевшим

За акцією можна заощадити до 270,50 грн на капсулах для прання Ariel Color

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До 3 листопада в "АТБ" діють знижки на засоби для прання, прибирання та догляду за волоссям. Найбільша серед наведених пропозицій – 49% на пом’якшувач Silan.

Про акційні ціни розповідає "Телеграф". Знижки на товари з добірки становлять від 27% до 49%.

Детальніше про це у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на каву, м’ясо, солодощі та побутову хімію: на які товари знижка до 50% на тижні".

Silan "Небесна свіжість" / "Сенсітів та дитячий", 1,408 л, коштує 136,90 грн замість 269,90 грн: економія – 133 грн.

Ariel Color "Екстрасила очищення", 10 капсул по 24,5 г, продають за 175,90 грн замість 321,30 грн – на 145,40 грн дешевше. Ariel Color, 19 капсул, коштує 327,90 грн замість 598,40 грн: економія – 270,50 грн. Обидві знижки – 45%.

Шампуні Gliss Kur Oil Nutritive та Gliss Kur Ultimate Repair для дуже пошкодженого та сухого волосся, по 400 мл, подешевшали на 36%: зі 234,50 до 149 грн.

Bref Activ для унітазу коштує 60,90 грн замість 109,00 грн (-44%), спрей проти жиру GALAX das PowerClean – 70,50 грн замість 113,00 грн (-37%), а засіб для посуду Fairy – 108,50 грн замість 148,90 грн (-27%).

В "АТБ" до 3 листопада діють знижки на засоби для прання та прибирання

Акція в "АТБ" охоплює шампуні Gliss Kur для сухого й пошкодженого волосся

Раніше "Телеграф" також розповідав, чому в одних магазинах "АТБ" є Coca-Cola та Pepsi, а в інших спостерігається дефіцит цих напоїв. Секрет розкрив один зі співробітників мережі.