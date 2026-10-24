Звичайні подушки виходять із моди: яка практична альтернатива нині в тренді

Нові моделі роблять ставку на вентиляцію, підтримку шиї та простий догляд

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На зміну звичним пір’яним подушкам приходять моделі для підтримки шиї з відкритою тривимірною структурою. У них поєднуються термопластичний еластомер TPE та в’язкоеластична піна.

Така конструкція пропускає повітря, підлаштовується під контури голови та має знімний чохол, який зручно прати. Про це повідомляє Radio Mitre.

Як влаштована подушка з TPE

Два матеріали виконують різні завдання. Піна з ефектом пам’яті поступово набуває форми голови, а конструкція підтримує шию. Гнучкий TPE складається з відкритих комірок, крізь які проходить повітря. Завдяки цьому подушка допомагає зменшити накопичення тепла й вологи під час сну.

Ця модель може підійти тим, кому вночі спекотно і хто воліє спати на добре вентильованій поверхні. Але комфорт залежить від звичної пози та від того, яка жорсткість потрібна людині: піна з ефектом пам’яті сама по собі не робить подушку зручною для всіх.

Чим подушка практична та як за нею доглядати

Одна з переваг моделі – знімний чохол на блискавці. Його легко зняти й випрати, щоб очистити поверхню, яка контактує зі шкірою. Виробник також заявляє про антибактеріальні, протигрибкові, протикліщові та гіпоалергенні властивості виробу.

Подушку позиціонують як придатну для миття, але внутрішню структуру потрібно чистити згідно з інструкцією виробника: неналежний спосіб догляду може пошкодити матеріали. Хороша вентиляція не замінює звичайної гігієни постільної білизни та провітрювання спальні.

В Україні таку подушку можна придбати на маркетплейсах за кілька тисяч грн.

На подушці з відкритою структурою TPE можна спати в різних позах

Як повідомляв "Телеграф", стару подушку, яка втратила форму й стала незручною для сну, можна використовувати в господарстві. Її наповнювач стане в пригоді вдома, у саду або на відпочинку – наприклад, для побутових потреб.