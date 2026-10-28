Одеяло не помещается в стиральную машину: как постирать его дома без химчистки

Для объемной вещи подойдет ванна, но результат зависит от количества средства, тщательного полоскания и правильной сушки

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Объемное одеяло, которое не помещается в барабан стиральной машины, можно постирать в ванне. Чтобы наполнитель не сбился в комки, возьмите немного жидкого средства для стирки, несколько раз прополощите одеяло и отжимайте бережно, не выкручивая.

Рассказываем, как правильно это сделать.

Как подготовить одеяло и ванну к стирке

Сначала прочитайте ярлык с правилами ухода. Одеяло с шерстяным наполнителем или пометкой "только химчистка" стирать в ванне нельзя. Если ярлык разрешает такой способ ухода, запланируйте стирку на утро сухого дня: объемная вещь будет сохнуть долго.

Тщательно очистите и ополосните ванну, чтобы на ткани не осталось следов чистящих средств и мыльного налета. Наполните ее наполовину чуть теплой водой и добавьте немного мягкого жидкого средства – примерно столовую ложку.

Стиральный порошок не подойдет: в неподвижной воде он плохо растворяется. Кондиционер тоже не нужен – он покрывает наполнитель, отмечает TheCoolist. Для натурального пуха используйте специальное средство, которое сохраняет естественные жиры в пуховых волокнах.

Как постирать и прополоскать одеяло, чтобы не было комков

Погрузите одеяло в воду и несколько раз прижмите его раскрытыми ладонями. Так вода пройдет через наполнитель. Тереть ткань не нужно. Оставьте одеяло замачиваться на 10–15 минут, время от времени снова прижимая его руками, а затем полностью слейте воду.

Наберите чистую воду, аккуратно промните одеяло и снова опустошите ванну. Повторите цикл два-три раза – пока вода не станет прозрачной, а ткань перестанет быть скользкой. Если средство останется внутри, при высыхании оно склеит волокна или пух.

Стирка одеяла в ванне. Фото сгенерировано ИИ

Не выкручивайте мокрое одеяло. Осторожно прижимайте его к бортику ванны, чтобы выдавить воду, а затем заверните в сухие банные полотенца: они впитают лишнюю влагу. Действуйте постепенно. Намокшее одеяло становится тяжелым, а скручивание повреждает наполнитель и сбивает его в плотные комки.

Как высушить одеяло, чтобы внутри не осталось влаги

Разложите одеяло горизонтально или перекиньте его через две параллельные бельевые веревки – так вес распределится равномерно. В начале сушки переворачивайте вещь каждые полчаса. Пока наполнитель влажный, осторожно разбирайте образующиеся комочки пальцами: на этом этапе они разделяются легче.

При хорошей циркуляции воздуха одеяло будет сохнуть целый день, а толстому понадобится больше времени. Прежде чем застелить постель или убрать вещь в шкаф, убедитесь, что она полностью высохла: при сильном нажатии рукой внутри не должно ощущаться прохладных влажных участков.

Если пуховый или перьевой наполнитель не досушить, на нем может появиться плесень и возникнуть затхлый запах. Если погода не позволяет закончить сушку, воспользуйтесь сушильной машиной на низкой температуре и положите туда пару теннисных мячей – если ярлык по уходу это разрешает.

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